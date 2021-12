"Spider-Man: No Way Home" - w filmie wystąpił młodszy brat Toma Hollanda [WIDEO]

Niedawno do kin trafił niezwykle popularny film "Spider-Man: No Way Home" (który już tydzień po premierze zarobił ponad miliard dolarów w box-office). Dowiadujemy się teraz coraz więcej szczegółów na temat usuniętych materiałów.

Spider-Man: No Way Home - z filmu usunięto scenę z bratem Toma Hollanda

Jednym z takich materiałów była krótka scena, w której Spider-Man łapie drobnego złodziejaszka - w tego wcielił młodszy brat Toma Hollanda, Harry. Aktor swojego czasu wyjawił, że chciał w ten sposób utrzeć nosa swojemu braciszkowi, który nie wierzył w to, że praca na planie jest ciężka.

Gwiazdor serii o Pajączku pojawił się niedawno w programie The Graham Norton Show, w którym opowiedział o całej sytuacji:

Obsadziliśmy Harry'ego w tej roli, więc podszedłem do koordynatora kaskaderów i powiedziałem mu: "Cokolwiek z nim zrobicie, to zróbcie żeby był do góry nogami". Robimy scenę, Harry wisi na ścianie, huśta się z prawej na lewo. Stara się jak może, biedaczyna. Dzień nadal trwa, a ten powoli zaczyna zapominać swoich dialogów, oczy mu zaczynają mu wychodzić z głowy. Wyglądał tragicznie.

Holland wyjaśnił, że jest bardzo dumny ze swojego brata, ale niestety jego poświęcenie poszło na marne - w "No Way Home" nie znajdziemy sceny z jego udziałem:

Wracamy do domu tamtego dnia i ten mówi do mnie: "Ziomek, możesz narzekać, ile chcesz. To było brutalne". Ale wisienką na torcie jest fakt, że wycięli jego scenę - jej nie ma w filmie. Nie wiem, czy on o tym wie, ale pokazali nam film kilka dni temu i Harry'ego w nim nie ma.

Poniżej zobaczycie natomiast fragment z Harrym Hollandem w roli złodziejaszka (ten pojawia się w kadrze na samym początku wideo):

Oglądaj

"Spider-Man: No Way Home" nie będzie ostatnim filmem Marvela z Tomem Hollandem w roli Pajączka. Jak podaje Deadline, szef wytwórni odpowiadającej za filmy MCU - Kevin Feige, w rozmowie z The New York Times, zapowiedział czwartą część przygód pajęczego herosa. Niestety na razie nie wiemy o nim nic.