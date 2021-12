"Spider-Man: No Way Home" z rekordową popularnością. Pobił nie-pandemiczne wyniki

Wszyscy wiedzieli, że "Spider-Man: No Way Home" będzie ogromnym hitem - ale nikt chyba się nie spodziewał, że będzie aż tak popularnym filmem.

Spider-Man: No Way Home z ogromnym rekordem

Jak podaje serwis Deadline, film "Spider-Man: No Way Home" 29 grudnia 2021 roku pobił oficjalnie (w 12 dni od premiery) wynik finansowy poprzedniej części trylogii, czyli "Spider-Mana: Far From Home". Produkcja zarobiła 516 milionów dolarów w samym USA, a także 644 miliony dolarów na pozostałych międzynarodowych rynkach.

To sprawiło, że "No Way Home" jest oficjalnie najlepiej zarabiającym filmem Sony w historii firmy z łącznym wynikiem 1,13 miliarda dolarów. Warto zauważyć, że ta suma będzie jeszcze rosła.

Produkcja "Spider-Man: No Way Home" zadebiutowała w kinach 17 grudnia 2021 roku. Reżyserem filmu jest Jon Watts, a w rolach głównych wystąpili Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Marisa Tomei, J.B. Smoove, Tony Revolori, Angourie Rice, Hannibal Buress i Alfred Molina (a także kilka innych znajomych twarzy).

Jak nietrudno się domyślić, "Spider-Man: No Way Home" nie będzie ostatnim filmem Marvela z Tomem Hollandem w roli Pajączka. Jak podaje Deadline, szef wytwórni odpowiadającej za filmy MCU - Kevin Feige, w rozmowie z The New York Times, zapowiedział czwartą część przygód pajęczego herosa. Niestety na razie nie wiemy o kolejnej odsłonie serii nic.

Premiera "No Way Home" miała też nieoczywisty "efekt uboczny" - w filmie pojawili się wszyscy trzej ekranowi Spider-Manowie, czyli Tobey Maguire, Andrew Garfield i Tom Holland. Każdy z nich ma swój moment do zabłyśnięcia, ale to bohaterstwo, zabawne teksty i chemia z pozostałymi członkami obsady Garfielda wychodziły na pierwszy plan.

To sprawiło, że fani chcieliby zobaczyć kolejny film z Niesamowitym Spider-Manem. Istnieje możliwość, że aktor może dostać kolejną szansę zagrania Przyjaznego Pajączka z Sąsiedztwa, a atmosferę podgrzał niedawno kaskader, który pracował przy serii z Garfieldem. Ten na Instagramie stwierdził, że "być może coś się stanie".