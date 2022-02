"Spider-Man: Uniwersum 2" będzie powiązane z "No Way Home" i MCU? Twórcy odpowiadają

Jakie niespodzianki przygotowali dla nas twórcy "Spider-Man: Uniwersum 2"? Na to pytanie jeszcze nie potrafimy odpowiedzieć, ale producenci filmu zdradzili trochę szczegółów na temat nadchodzącej animacji.

Spider-Man: Uniwersum 2 - czy film będzie powiązany z MCU?

Niedawno producenci i współtwórcy filmu "Across the Spider-Verse" Phil Lord i Chris Miller pojawili się w podcaście Happy Sad Confused, gdzie odpowiedzieli na pytania związane z przyszłością serii. W końcu jakby nie patrzeć, Doktor Strange i Peter Parker otworzyli Multiwersum w MCU, więc być może niedługo dojdzie do jakiegoś połączenia między franczyzami.

Ten prospekt byłby oczywiście całkiem interesujący dla fanów Spider-Mana (w każdej formie). Miller wyjaśnił nieco tajemniczo:

Multiwersum jest duże i szerokie. Rzeczy szybko rosną... Skąd w ogóle pomysł, że akurat w naszym multiwersum dojdzie do czegoś, co będzie ze sobą niepowiązane?

Lord dodał:

Wszystko jest możliwe, oprócz tej jednej rzeczy, której wszyscy chcą.

Lord i Miller wcześniej potwierdzili, że chcieliby gościnnego występu Toma Hollanda i Zendai, którzy podobno "tylko czekają na telefon od twórców". Z drugiej strony producenci chcą jednak trzymać się z daleka od opowieści innych artystów. Według Lorda, to potrafi być stymulujące, bo doprowadza ich często do innych historii, o których wcześniej nie myśleli.

Tak było już w przypadku "Uniwersum" i wyszło to filmowi zdecydowanie na dobre - w końcu dzisiaj jest uważany za jedną z najlepszych animacji w historii kinematografii.

Na film "Spider-Man: Across the Spider-Verse" przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Ten pojawi się w kinach 7 października 2022 roku.