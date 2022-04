"Spider-Man: Uniwersum 2" został opóźniony. Poznaliśmy też datę premiery "Madame Web"

Spider-Man: Uniwersum 2 - film został niestety opóźniony

Jak podaje Deadline, Sony postanowiło podzielić się sporą ilością wieści na temat ich nadchodzących produkcji. Zacznijmy od tej absolutnie najsmutniejszej - "Spider-Man: Uniwersum 2" (czy też "Across the Spider-Verse Part I") został opóźniony - film pojawi się w kinach dopiero 2 czerwca 2023 roku, chociaż zapowiadano go na październik 2022 roku.

Dowiedzieliśmy się również, że "Uniwersum 3"/"Across the Spider-Verse Part II" zadebiutuje 29 marca 2024 roku. Obydwie produkcje zrealizują Joaquim Dos Santos, Kemp Powers i Justin K. Thompson.

Nie jest to jedyna produkcja animowana od Sony, która została "przeniesiona w czasie" - "Lyle, Lyle, Crododile" od Josha Gordona i Willa Specka pojawi się w kinach 7 października 2022 roku (wcześniej miała zadebiutować 18 listopada).

Z pajęczych newsów - nareszcie poznaliśmy datę premiery "Madame Web", czyli aktorskiego spin-offu "Spider-Mana" od S.J. Clarkson. W filmie główne role zagrają Dakota Johnson oraz gwiazda "Euforii" Sydney Sweeney. Produkcja ma zadebiutować już 7 lipca 2023 roku.

Na koniec mamy dobrą wieść dla fanów Denzela - ten powróci do roli Roberta McCalla w filmie "The Equalizer 3"/ "Bez litości 3". Produkcja w reżyserii Antoine'a Fuqua ma zadebiutować już 1 września 2023 roku.