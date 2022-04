"Spider-Man: Uniwersum 2" - poznaliśmy szczegóły fabuły i tytuł kontynuacji

Spider-Man: Uniwersum 2 - szczegóły fabuły filmu

Jak podaje Deadline, Sony przedstawiło widzom na Cinemaconie pierwsze 15 minut nadchodzącego filmu animowanego "Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part I". Oprócz tego, twórcy zapowiedzieli, że kolejna odsłona będzie nosiła podtytuł "Part II", natomiast w planie jest jeszcze 4. film - ten nazywa się "Beyond the Spider-Verse".

"Spider-Man: Uniwersum 2" (czy też "Across the Spider-Verse Part I") został opóźniony - film pojawi się w kinach dopiero 2 czerwca 2023 roku, chociaż zapowiadano go na październik 2022 roku. Dowiedzieliśmy się również, że "Uniwersum 3"/"Across the Spider-Verse Part II" zadebiutuje 29 marca 2024 roku. Obydwie produkcje zrealizują Joaquim Dos Santos, Kemp Powers i Justin K. Thompson.

Z opisu wydanego na CinemaConie wynika, że "Spider-Man: Across The Spider-Verse" przedstawi nam historię Milesa Moralesa, który łączy siły z Miguelem O'Harą/Spider-Manem 2099 (Oscar Isaac), Jessiką Drew/Spider-Woman (Issa Rae) oraz powracającą Spider-Gwen (Hailee Steinfeld), by zmierzyć się z potężnym złoczyńcą - jego tożsamości na razie nie poznaliśmy.

Pierwsze 15 minut "Spider-Mana: Uniwersum 2" rozpoczynało się na Ziemi-65, którą zamieszkuje Spider-Gwen. Nagle w jej świecie pojawia się Miguel O'Hara, który walczy z wielkim ptaszorem. Na miejscu pojawia się również Jessica Drew i tercet razem podejmuje się pojedynku ze stworzeniem. W wyniku konfliktu z nieba zaczyna spadać helikopter - wówczas O'Hara i Gwen zaczynają strzelać w niego pajęczynami, by uniknąć katastrofy.

Na miejscu pojawia się policja, która zatrzymuje Gwen pod zarzutem morderstwa Petera Parkera. Jej ojciec jest szefem funkcjonariuszy i zdejmuje jej maskę. Superbohaterka zaczyna mu opowiadać, że nie zamordowała Parkera, a także pyta się go, czy naprawdę uważa, że jego własna córka jest w stanie kogoś zabić. Ten w ramach odpowiedzi zaczyna recytować jej prawa do zachowania milczenia.

Po tej akcji przenosimy się do świata Milesa Moralesa. Tam bohater wraz ze swoimi rodzicami jest w biurze dyrektorki jego liceum, gdzie omawiają jego tajemnicze zniknięcia i nieobecności w szkole. Miles nagle czuje swój pajęczy zmysł i opuszcza pomieszczenie. Nauczycielka mówi wówczas jego matce:

Wasz syn was okłamuje. I chyba o tym wiecie.

Tak jak wspomnieliśmy, film pojawi się w kinach dopiero 2 czerwca 2023 roku.