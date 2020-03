"Spider-Man: Work from Home" - zobacz koronawirusową parodię filmu Marvela

Pandemia koronawirusa spowodowała, że rządy na całym świecie postanowiły zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19 i wprowadziły kwarantannę. Z tego powodu wielu obywateli od kilku dni przebywa w domu i ogranicza wychodzenie na zewnątrz. Większość usług przerzuciła się na pracę w domu. Okazuje się, że kwarantanna dotyczy również superbohaterów.

"Spider-Man 3" - koronawirusowa parodia film Marvela

Fani herosów Marvela oczekują na trzecią odsłonę przygód Spider-Mana. Ostatnio pojawiły się plotki dotyczące przeciwników, z którymi zmierzy się Peter Parker.

Nadal nie znamy jednak zarysu fabuły ani tytułu kolejnej produkcji Marvel Studios. Miłośnicy superbohaterów wzięli to jednak na siebie. Jeden z pasjonatów fotografii zabawkarskiej, wykorzystał popularność tematu, jakim jest koronawirus i stworzył zdjęcie, które jest zabawną propozycją tytułu trzeciej części "Spider-Mana". Zdjęcie trafiło do sieci i tak bardzo spodobało się reżyserowi filmu Jonowi Wattsowi, że postanowił udostępnić je na swoim profilu na Instagramie.

" Uważajcie na siebie! "

Fotografia autorstwa użytkownika dorklordcollectibles przedstawia figurkę Spider-Mana w stroju wykonanym chałupniczą metodą, który zadebiutował w filmie "Civil War". Spidey siedzi w domu przed komputerem ze słuchawkami na uszach i zawzięcie pracuje. Całość uzupełnia tytuł "Spider-Man: Work from home" ("Spider-Man: Praca z domu"), który nawiązuje do nazw dwóch poprzednich filmów o bohaterze, wykorzystujących słowo "home".

Jeśli pandemia nie zostanie opanowana, to niewykluczone, że Spidey rzeczywiście będzie musiał wziąć sobie wolne, a widzowie poczekają znacznie dłużej na nowy film o pajęczym bohaterze. Na razie nie ruszyły jeszcze zdjęcia do filmu, więc nie ma co martwić się na zapas.

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Praca na planie rozpocznie się w sierpniu 2020 roku w Atlancie. Fani mają nadzieję, że w nadchodzącej produkcji Spidey stanie w końcu oko w oko z Sinister Six - znaną z komiksów Marvela grupą superzłoczyńców. Czy rzeczywiście tak się stanie? Czy Spider-Man powróci w kolejnych produkcjach MCU? O tym przekonamy się za jakiś czas. Film w trafi do kin 16 lipca 2021 roku.

