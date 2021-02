Wciąż niezatytułowany film "Spider-Man 3" ma trafić do kin pod koniec roku 2021. Gwiazdy produkcji Marvela zamieściły w sieci pierwsze oficjalne kadry z kontynuacji przygód pajęczego herosa. Czy przy okazji zdradzili tytuł?

"Spider-Man 3" - oficjalne zdjęcia i tytuł filmu Marvela

Fani Marvela odliczają dni do premiery nowej części "Spider-Mana". Chociaż data jest ustalona od dawna, wciąż nie wiadomo, na czym opiera się fabuła filmu i jaki jest jego tytuł. Do tej pory na ten temat powstało wiele interesujących teorii.

Czy gwiazdy produkcji Marvela potwierdziły którąś z nich? Tom Holland słynie z tego, że lubi czasem powiedzieć za dużo na temat filmów, w których wciela się w Spider-Mana. Do aktora przylgnęła nawet swego czasu ksywka Spoiler-Man. Fani od dawna zastanawiają się, czy gwiazdor robi to przypadkowo, czy może jest to zmyślna forma marketingowa. Tak czy inaczej, Marvel Studios postanowiło kontynuować niepisaną tradycję i w mediach społecznościowych trójki gwiazdorów "Spider-Mana" pojawiły się oficjalne zdjęcia z filmu. Zaskoczeniem są jednak wyjawione przy okazji... tytuły filmu.

Tom Holland pokazał pierwszą fotografię i zasugerował, że tytuł brzmi "Spider-Man: Phone Home".

Jestem bardzo podekscytowany ogłoszeniem tytułu nowego "Spider-Mana". Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie, co robiliśmy. Pozdrowienia z Atlanty.

Jacob Batalon przedstawił kolejny kadr i zaprezentował zupełnie inny tytuł produkcji Marvela - "Spider-Man: Home Wrecker".

Cieszymy się, że możemy udostępnić TYTUŁ naszego nowego filmu!! Przesuńcie w prawo, aby poznać wielką tajemnicę!! Cieszcie się również tym niepublikowanym nigdzie kadrem z filmu, jako dodatkowym prezent od nas.

Dziwną akcję promocyjną zwieńczyła Zendaya, która zamieściła w sieci ostatnią fotkę z filmu i zdradziła trzeci tytuł: "Spider-Man: Home Slice".

Jestem bardzo podekscytowana ogłoszeniem tytułu nowego "Spider-Mana". Jestem z tego dumna... Przyjaciele Spider-Mana powrócili!

Zdjęcia przedstawiają Toma Hollanda, Jacoba Batalona i Zendayę, którzy ponownie wcielili się w Petera Parkera, Neda Leedsa i MJ. Bohaterowie znajdują się w niezidentyfikowanym opuszczonym budynku, który mógł być kiedyś czyimś domem. Schodzą do piwnicy, w której korzystają z komputera Neda. Trudno jednak wywnioskować cokolwiek na temat fabuły "Spier-Mana 3".

Co do tytułów, to raczej żaden z nich nie jest prawdziwy. Aktorzy postanowili wykorzystać premierę pierwszych kadrów z produkcji, żeby trochę potrollować fanów serii. Marvel zresztą słynie z wyprowadzania widzów w pole, więc nic dziwnego, że gwiazdy filmu bawią z nimi w kotka i myszkę. Oczywiście wszystkie trzy tytuły wyglądają może nieco dziwnie, ale trzeba pamiętać, że poprzednie dwie części przygód Spidey'ego również zawierały słowo "Home", więc w pewnym sensie wpisują się w wymyśloną przed laty konwencję. Trudno jednak doszukiwać się jakiegoś większego znaczenia stojącego za "Phone Home", "Home Wrecker" i "Home Slice", chociaż możemy być pewni, że za chwilę internet zaleje fala interpretacji, domysłów i teorii fanowskich.

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Na razie pozostają nam domysły, bo twórcy i tak nie zdradzą prawdy na temat fabuły nadchodzącego filmu. Reżyserem produkcji ponownie został Jon Watts. W filmie wystąpią nie tylko Holland, Zendaya i Batalon. W obsadzie znaleźli się również Benedict Cumberbatch oraz Jamie Foxx. Film, który początkowo miał trafić do kin latem tego roku, finalnie zagości na dużym ekranie 17 grudnia 2021 roku.