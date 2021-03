"Srpski film" doczekał się dokumentu. Zobacz jak powstawał najobleśniejszy horror świata

O "Srpskim filmie" słyszał chyba każdy - nawet osoby, które nie obejrzały ani minuty tego kontrowersyjnego horroru. Nic więc dziwnego, że po ponad dekadzie od swojego debiutu, doczekał się filmu dokumentalnego. W sieci zadebiutował zwiastun "A Serbian Documentary".

"Srpski film" doczekał się filmu dokumentalnego - zwiastun

Głośna produkcja Srdjana Spasojevica z Srđanem Todorovićem, Jeleną Gavrilović, Andelą Nenadovic i Sergejem Trifunovićem w rolach głównych niejednokrotnie był określany mianem ohydnego, obrazoburczego, przesadnie brutalnego, chorego horroru. Zresztą nie bez powodu zakazano jego seansów w wielu krajach świata.

Chociaż zadebiutował w 2010 roku, do tej pory toczą się dyskusje, czy film to wizja szaleńca miłującego się w bestialstwie, czy może w rzeczywistości jest metaforą tego, co działo się przez lata w Serbii podczas bratobójczych wojen, które miały miejsce pod rozpadzie Jugosławii. Srdjan Spasojevic we współpracy z Contra Films, Unearthed Films, Stephenem Biro i Paulem White'em, postanowił po latach zdradzić sekrety dotyczące powstawania "Srpskiego filmu". Z tego powodu powstał "A Serbian Documentary". Oto jak prezentuje się zwiastun produkcji.

W zapowiedzi widzimy, że dużą część dokumentu stanowią materiały archiwalne z planu zdjęciowego. Dzięki temu fani "Srpskiego filmu" będą mogli zobaczyć, jak powstawały najbardziej brutalne momenty, takie jak kopulacja z bezgłową kobietą, czy scena porodu i gwałt na niemowlęciu. Zostały one wzbogacone o wywiady z aktorami biorącymi udział w produkcji oraz twórcami filmu.

Fot. foto: Unearthed Films/materiały prasowe

"Srpski film" - kiedy premiera?

Za reżyserię dokumentu o "Srpskim filmie" odpowiada Stephen Biro, który zagłębił się w kulisy kręcenia jednego z najbardziej kontrowersyjnych filmów wszechczasów. Produkcja trafi na festiwale filmowe w roku 2022. Na razie twórcy nie wspomnieli o innej metodzie dystrybucji, ale z czasem "A Serbian Documentary" będzie prawdopodobnie dostępny na jednej z platform streamingowych.