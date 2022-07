Statystycznie tylko co trzeci Polak chodzi do kina, a co dziesiąty na koncert. Interesujące wyniki badań

Dane Krajowego Instytutu Mediów (KIM), pochodzące z Badania Założycielskiego, pokazują, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie do kina wybrał się mniej, niż co 3 Polak. Jeszcze mniej osób było w teatrze lub filharmonii czy operze.

Polacy nie chadzają do kin, teatrów i na koncerty

Według badań KIM, najwięcej chodzących do kina jest w przedziale wiekowym 16-24 lata. Przynajmniej raz oglądało film w kinie 58,8% z nich. Odsetek ten zmniejsza się w każdym kolejnym przedziale wiekowym i wśród osób w wieku 65+ wynosi zaledwie 5,4%.

Widownia kin to przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym, 45,3% z tej grupy odwiedziło kino co najmniej raz. Najmniejszy odsetek widzów odnotowano wśród badanych z wykształceniem zawodowym – tylko 15% z nich wybrało się do kina co najmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Tylko co piąty mieszkaniec wsi (20,9%) był w kinie co najmniej raz w ciągu ostatniego roku, w przypadku mieszkańców miast powyżej 500 tys. to już prawie dwa razy więcej (39,7%).

Spektakle teatralne w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie oglądało 4,8% badanych, w tym 3,4% jeden raz, a 1,1 % - dwa albo trzy razy. Cztery razy i więcej w ciągu roku było w teatrze zaledwie 0,2% Polaków.

Z kolei w filharmonii lub operze w ciągu roku z kultury wyższej korzystało 1,9% Polaków. Odsetek osób, które odwiedziły te miejsca, najwyższy jest w grupie wiekowej 25-34 lata i wynosi 2,3%. Częściej z tej formy rozrywki korzystają osoby z wyższym wykształceniem (5,3%).

W koncertach muzyki popularnej w ostatnich 12 miesiącach uczestniczyło 11,3% Polaków. Jeden raz na koncercie było 7,6% badanych, 2-3 razy – 3,1%, a cztery razy i więcej – 0,6%. Najwięcej chodzących na koncerty przynajmniej raz w roku to ludzie młodzi z grup wiekowych 16-24 i 25-34 lata, odpowiednio – 25% i 17,5%.

Jak mówi Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badan i Analiz, pandemia odzwyczaiła nas od korzystania z kultury "na żywo":

Dane dotyczące korzystania przez Polaków z rozrywek kulturalnych poza domem, jak kino, teatr czy koncerty pokazują krajobraz w dużym stopniu dotknięty przez pandemię. Nasze badanie objęło bowiem dwie duże fale zachorowań, jesienną z 2021 i z początku 2022 r., kiedy obiekty kulturalne funkcjonowały w warunkach ograniczeń. Na to nałożyły się naturalne obawy społeczne związane z bywaniem w miejscach skupisk ludzkich. W tym kontekście np. 11% osób deklarujących obecność na przynajmniej jednym koncercie muzyki popularnej, kiedy przecież wielu artystów odwołało swoje trasy, nabiera innego znaczenia.

Kurzelewska zasugerowała, że te wyniki mogą nie być miarodajne w dłuższym kontekście - sama stwierdziła, że dopiero kolejne badania pokażą nam zmiany w tendencjach "postpandemicznych":

Teraz szczególnie ciekawe będą wyniki kolejnych fal badania, które powiedzą nam, czy i w jakim tempie Polacy wracają do kin, teatrów, opery i na koncerty, czy może jednak zachowania, które wykształciła pandemia, będą bardziej trwałe.

Krajowy Instytut Mediów został powołany w grudniu 2020 r. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KIM powstał w odpowiedzi na potrzeby szeroko rozumianego rynku mediów w Polsce.

Przedmiotem Badania Założycielskiego są zachowania konsumenckie dotyczące korzystania m.in. z radia, telewizji i internetu oraz urządzenia służące do odbioru tych mediów.