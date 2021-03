Steven Spielberg wyreżyseruje film o własnym dzieciństwie. Wiemy, kto zagra "jego matkę"

Steven Spielberg stworzy filmową autobiografię

Chociaż na jego adaptację "West Side Story" będziemy musieli jeszcze poczekać do końca roku, to Steven Spielberg już wybrał swój kolejny projekt. Ten ma być wyjątkowo bliski jego sercu.

Jak podaje Deadline, Spielberg wyreżyseruje dla Amblin Partners niezatytułowany film, który będzie inspirowany jego własnym dzieciństwem i dorastaniem w Arizonie. Według źródeł portalu, Michelle Williams ma być wybrana do roli "matki Spielberga", która ma mieć jednak "swój oddzielny i oryginalny głos", a nie być w pełni inspirowana prawdziwą rodzicielką reżysera.

Biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo osobisty będzie to projekt, zaskoczeniem raczej nie jest fakt, że Spielberg ma napisać skrypt do tego filmu. Pomoże mu w tym Tony Kushner, który ma już na koncie kilka scenariuszy do produkcji Spielberga. Zdjęcia do projektu mają ruszyć już latem tego roku, a jego debiut ma się odbyć w 2022 roku.

Spielberg zajmuje się obecnie kompletowaniem obsady, wśród której będzie sporo dzieciaków - jeden z nich będzie się wcielał w postać inspirowaną samym Spielbergiem.

Spielberg wielokrotnie podkreślał, że jego czasy dorastania w Arizonie miały ogromny wpływ na późniejszą twórczość, a reżyser wykorzystywał pewne wydarzenia, czy nawet postaci w swoich filmach.

Chociaż jego "West Side Story" zadebiutuje dopiero pod koniec 2021 roku, to Spielberg zakończył pracę nad produkcją już w grudniu 2020 roku. Reżyser zastanawiał się nad tym, czy udostępnić film na platformach streamingowych, ale w końcu zapadła decyzja o wstrzymaniu się z premierą.