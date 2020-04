"Strażnicy Galaktyki 2": James Gunn wskazał scenę, w której ukrył setki Easter eggów

Każdy fan Marvela doskonale wie, że nieodzowną częścią filmów MCU są Easter eggi - zarówno te odnoszące się do komiksów, innych filmów o superbohaterach, jak i całej popkultury. Mistrzem ukrywania smaczków jest James Gunn, który stworzył "Strażników Galaktyki". Seria jest prawdziwym wyzwaniem dla poszukiwaczy Easter Eggów. Reżyser postanowił trochę pomóc fanom.

"Strażnicy Galaktyki 2" - gdzie są ukryte Easter eggi?

Chociaż pierwsza część "Strażników Galaktyki" powstała w 2014 roku, wciąż nie odkryto wszystkich Easter eggów ukrytych w filmie. Nie inaczej jest w przypadku kontynuacji z 2017 roku. Najwidoczniej James Gunn postanowił zlitować się nad ludźmi, którzy w każdej wolnej chwili oglądają jego filmy klatka po klatce w poszukiwaniu ukrytych wiadomości, dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi.

Na Twitterze filmowca pojawił się wpis, w którym Gunn zdradził, w której scenie "Strażników Galaktyki 2" można znaleźć wiele nieodkrytych jeszcze Easter eggów.

" Na tej kupie czaszek zamordowanych dzieci Ego są TONY Easter eggów. "

Powyższa informacja pojawiła się podczas zabawy #QuarantineWatchParty, w ramach której Gunn oglądał swój film wraz z fanami i dzielił się ciekawostkami na Twitterze. Wygląda na to, że poszukiwanie Easter eggów w wyżej wspomnianej scenie, będzie jak szukanie igły w stogu siana. W kluczowym momencie filmu poznajemy prawdę o ojcu Star-Lorda (Chris Pratt) - niemal boskiej istocie zwanej Ego (Kurt Russell). Celestial wędrował po wszechświecie, zapładniając samice różnych gatunków, w celu stworzenia potomka dorównującego mu mocą, przy okazji planując zagładę istot, uważanych przez niego za niższe formy życia. Tak powstał Peter Quill.

Star-Lord w pewnym momencie odkrywa, że wewnątrz planety swojego ojca znajduje się jaskinia wypełniona setkami szkieletów. Szybko okazuje się, że Ego mordował własne potomstwo, którym był srodze rozczarowany. Zwłoki dzieci ukrywał w pieczarze.

Jakie postacie z komiksów lub innych filmów pojawiają się w tej scenie? Być może bystroocy fani wkrótce podzielą się swoimi znaleziskami.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Obecnie Gunn kończy pracę nad filmem dla konkurencji - nową wersją "Suicide Squad" z Margot Robbie w roli głównej. Zdjęcia do "Strażników Galaktyki 3" ruszą mniej więcej w połowie 2021 roku, ponieważ "Suicide Squad 2" trafi do kin 6 sierpnia 2021. Gunn będzie musiał działać bardzo sprawnie, ponieważ wyznaczono już datę premiery "Strażników Galaktyki 3" na lato 2022, co oznacza, że zdjęcia powinny zostać zakończone na początku 2021. W pytaniu od fana Gunn wyznał, że na razie pandemia koronawirusa, nie koliduje z planami dotyczącymi zdjęć do "Strażników Galaktyki 3", więc fani serii mogą spać spokojnie.

