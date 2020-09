Na trzecią odsłonę "Strażników Galaktyki" musimy jeszcze poczekać. Okazuje się, że czekają na nią również aktorzy, którzy wystąpili w poprzedniej części hitu Marvela, między innymi Elizabeth Debicki, która ma nadzieję na powrót do serii.

Każdy, kto oglądał drugą część "Strażników Galaktyki" zapewne pamięta Ayeshę - postać, która pojawiła się na ekranie przez kilka minut, ale dała fanom Marvel Comics nadzieję, na zobaczenie na dużym ekranie Adama Warlocka.

Wcieliła się w nią gwiazda filmu "Tenet", a niedługo "The Crown". Aktorka pojawiła się na początku filmu, a następnie powróciła w jednej z licznych scen po napisach. Jeżeli Warlock naprawdę zadebiutuje w nadchodzącym sequelu filmu Jamesa Gunna, to zapewne powróci i grana przez Debicki Ayesha. Aktorka wyraziła chęć powrotu w rozmowie z ComicBook.com podczas promocji najnowszej produkcji Christophera Nolana.

"

Chcę tego. Kocham Ayeshę. Właściwie naprawdę dobrze się bawiłam, grając tę postać i bardzo dobrze wspominam pracę nad tym filmem i obcowanie z całą ekipą i Jamesem. To była bardzo przyjemna praca. Więc mam nadzieję, że tak, wrócę do tej roli. Czasami już wyobrażam sobie jej złoty tron i jej złotą suknię, czekającą na mnie. Z przyjemnością powrócę, nawet jeśli to będzie tylko mały, sekundowy epizod. "