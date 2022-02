"Strażnicy Galaktyki 3" - Groot będzie miał więcej do powiedzenia w nowym filmie?

Strażnicy Galaktyki 3 - Groot będzie mówił więcej rzeczy?

Jak opowiada James Gunn, nadchodząca 3. część "Strażników Galaktyki" ma być zupełnie innym doświadczeniem kinowym, niż dwie poprzednie odsłony. Jednym z powodów może być to, że Vin Diesel zasugerował (tak trochę), iż Groot może powiedzieć coś więcej w nadchodzącej produkcji.

Vin Diesel wrzucił na Instagrama post, w którym podziękował wszystkim za współpracę przy Groocie:

Wow, przeszedłem z bycia Stalowym Gigantem do Groota. Jestem pobłogosławiony i wdzięczny. Wszyscy wykonali świetną pracę. Rodzina będzie uwielbiała, to co zrobiliśmy dzisiaj dla uniwersum Groota.

Słowa aktora sugerują. że może mu chodzić nie tylko o pracę nad filmem - wiemy przecież, że w 2022 roku ma zadebiutować specjalny program świąteczny z kosmicznymi herosami, a w produkcji jest też serial "I Am Groot", który ma być animacją złożoną z krótkometrażowych odcinków.

Do tej pory nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat "I Am Groot" - Marvel zapowiedział jakiś czas temu, że produkcja ma przedstawić nam "nietypowe i niespodziewane przygody oraz postaci". Groot ma natomiast być znowu dziecięcą wersją siebie.

To sugeruje, że akcja tego serialu może się rozgrywać między drugą częścią "Strażników Galaktyki" a "Avengers: Infinity War" (tam jest już bowiem nastolatkiem).

Jeśli chodzi jednak o wszystkie występy Groota, to większość fanów czeka raczej na film "Strażnicy Galaktyki 3". Ten zadebiutuje w kinach 5 maja 2023 roku. Kosmiczni herosi powrócą jednak na ekrany odrobinę wcześniej, bo pojawią się w "Thor: Love and Thunder", który trafi do kin w lipcu 2022 roku.