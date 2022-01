"Strażnicy Galaktyki 3" mają nas całkowicie zaskoczyć. Przynajmniej tak obiecuje reżyser

Jak opowiada James Gunn, nadchodząca 3. część "Strażników Galaktyki" ma być zupełnie innym doświadczeniem kinowym, niż dwie poprzednie odsłony. Zdradził też, że praca nad produkcją idzie szybciej, niż się spodziewał, więc reżyser jest bardzo zadowolony.

Szczegóły zdradził w rozmowie z Colliderem przy okazji promocji "Peacemakera":

Następnie dodał, że Kevin Feige i reszta szefostwa z Marvel Studios jest niezwykle podekscytowana nową produkcją i nie spodziewała się czegoś takiego:

Kevin był... Wszyscy byli bardzo, bardzo, bardzo podjarani. Ale wiecie, to też nie jest film... to nie jest coś, czego się ludzie spodziewają. To była ciężka przeprawa, ale w tym momencie jestem bardzo szczęśliwy z tego, co nam wyszło.

Gunn przy okazji dodał, że specjalny świąteczny odcinek specjalny "Strażników Galaktyki" jeszcze nie powstał, ale mają w planach go zrobić w miarę szybko - przeszkadza im tylko pandemia:

Tego jeszcze nie zrobiliśmy. Zamierzamy to zrobić w Los Angeles w jeden dzień, ale jest za dużo Omicrona. Jakoś to wciśniemy. Ale jestem podekscytowany, to jest przyjemne. W sumie to jestem trochę zazdrosny, bo chociaż go napisałem, to ludzie się nim jarają bardziej, niż filmem, który pisałem przez dwa lata. Ale czasami tak bywa - grunt, że się podoba.