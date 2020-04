"Strażnicy Galaktyki" - kto zginie w trzeciej części? Czy powstanie czwarta? James Gunn zdradził szczegóły serii

Każdy fan Marvela doskonale wie, że filmy MCU są już rozplanowane na kilka lat do przodu. Wśród nadchodzących tytułów znajduje się między innymi trzecia część "Strażników Galaktyki". Reżyser serii - James Gunn, postanowił odpowiedzieć na kilka pytań związanych z nadchodzącą produkcją.

"Strażnicy Galaktyki 3" - James Gunn o przyszłości serii

Kiedy w 2014 roku na ekrany wchodzili pierwsi "Strażnicy Galaktyki", większość widzów nie wiedziała, kim są dziwnie wyglądający bohaterowie. Tuż po premierze świat oszalał na punkcie herosów z kosmosu. Po trzech latach przerwy fani Strażników Galaktyki dostali drugą część filmu. Na kolejną odsłonę ich przygód musimy poczekać jeszcze kilkanaście miesięcy.

James Gunn postanowił jednak osłodzić oczekiwanie swoim fanom, z którymi jest w bardzo bliskim kontakcie. Pomaga mu w tym Instagram i relacje, za których pośrednictwem regularnie kontaktuje się z odbiorcami swoich filmów. Fani zadają mu pytania, na które Gunn następnie odpowiada. Bardzo często pytania dotyczą powstających filmów. Nie inaczej było tym razem.

W trzeci weekend kwietnia 2020 roku Gunn przeprowadził kolejne instagramowe Q&A, w którym nie zabrakło konkretnych pytań na temat powstającej kontynuacji "Strażników Galaktyki". Oczywiście odpowiedzi nie były zbyt szczegółowe, ale po raz kolejny filmowiec zarysował, czego możemy spodziewać się po jego kolejnej produkcji.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kto zginie w filmie Marvela?

Jeden z fanów zapytał, czy w trzeciej części filmu również będzie scena śmierci. W pierwszej i drugiej części serii śmierć bohaterów była kluczowym elementem finałów. Gunn potwierdził przypuszczenia, nie zdradzając jednak, kto zginie. Trudno tez powiedzieć, czy reżyser odnosił się do śmierci jednego z głównych bohaterów, czy może wymijająco potwierdził, że w filmie zobaczymy JAKĄŚ śmierć, nawet jeśli chodzi o postać epizodyczną. Znając jednak poprzednie produkcje o Strażnikach Galaktyki, możemy przewidzieć, że trzecia część wzruszy widzów tak samo, jak dwie poprzednie.

"Strażnicy Galaktyki 4" - czy powstanie kolejna część filmu Marvela?

Pojawiło się też pytanie wybiegające jeszcze dalej w przyszłość - czy powstanie czwarta odsłona przygód Strażników Galaktyki. Tutaj Gunn był bardziej szczegółowy. Odparł, że od samego początku był zatrudniony jako reżyser trylogii i za taką całą serię uważa. Na chwilę obecną czwarta część nie jest więc w planach Marvel Studios, ale co przyniesie czas, trudno powiedzieć. Nie wykluczone, że skład kosmicznej grupy nieco się zmieni, ale w jakieś formie drużyna przetrwa i powróci w kontynuacji, nawet jeśli miałby to być serial na Disney+.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Obecnie Gunn kończy pracę nad filmem dla konkurencji - nową wersją "Suicide Squad" z Margot Robbie w roli głównej. Zdjęcia do "Strażników Galaktyki 3" ruszą mniej więcej w połowie 2021 roku, ponieważ "Suicide Squad 2" trafi do kin 6 sierpnia 2021. Gunn będzie musiał działać bardzo sprawnie, ponieważ wyznaczono już datę premiery "Strażników Galaktyki 3" na lato 2022, co oznacza, że zdjęcia powinny zostać zakończone na początku 2021. W pytaniu od fana Gunn wyznał, że na razie pandemia koronawirusa, nie koliduje z planami dotyczącymi zdjęć do "Strażników Galaktyki 3", więc fani serii mogą spać spokojnie.

