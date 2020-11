Streep i Kidman na "Balu" Netfliksa. Zobacz zwiastun musicalu twórcy "American Horror Story"

"Bal" to kolejna produkcja Netfliksa z oscarową obsadą. Jej twórcą jest uznany producent i reżyser Ryan Murphy, kojarzony głównie z przerażającymi historiami z "American Horror Story" i "American Crime Story". Nie zapominajmy jednak, że Murphy to także twórca "Glee" i "Pose". I to właśnie ich klimatu możemy spodziewać się w jego najnowszym rozśpiewanym i roztańczonym filmie "Bal". W rolach głównych: Meryl Streep, Nicole Kidman oraz James Corden, Andrew Rannells i debiutująca Jo Ellen Pellman.

"Bal" - zwiastun musicalu Netfliksa

"Spektakularna" i "chwytająca za serce" - tak Netflix opisuje swoją nową produkcję, opowiadającą o czwórce upadłych gwiazd Broadwayu, które przez swoją żądzę sławy stają się aktywistami w słusznej sprawie. Dee Dee Allen (Meryl Streep) i Barry Glickman (James Corden) po wielkiej klapie swojej drogiej broadwayowskiej sztuki, która przekreśla ich szanse na dalszą karierę, postanawiają zaprosić swoich znajomych po fachu, Angie i Trenta (Nicole Kidman i Andrew Rannells), w podróż do konserwatywnej Indiany, gdzie licealistka Emma Nolan (Jo Ellen) walczy o możliwość zabrania na bal maturalny swojej dziewczyny (Ariana DeBose). Aktorzy liczą na to, że udział w sprawie krzywdzonej przez konserwatywne środowisko nastolatki pozwoli im odbudować wizerunek w mediach. Sprawy jednak mocno się komplikują, w efekcie czego trupa aktorska porzuca egoistyczne pobudki na rzecz jednego celu - zapewnienia Emmie i Allysie idealnego balu, którego nie zapomną do końca życia.

Oglądaj

"Bal" - kiedy premiera na Netflix?

"Bal" to filmowa adaptacja nagradzanego scenicznego musicalu, który zadebiutował na Broadwayu w 2018 roku. Jego twórcami są Chad Beguelin, Bob Martin i Matthew Sklar. Pierwsi dwaj napisali też scenariusz do filmu Netfliksa, który wyreżyserował Ryan Murphy. W obsadzie poza główną czwórką aktorów i młodziutką Jo Ellen Pellman, znaleźli się także Keegan-Michael Key, Kerry Washington I Ariana DeBose.

Premiera musicalu "Bal" na Netflix została zapowiedziana na 11 grudnia 2020.