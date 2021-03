"Suicide Squad" był świetny, tylko zepsuli go producenci? David Ayer: "chcieli zmienić go w Deadpoola"

James Gunn zaprezentował ostatnio swoją wizję Legionu Samobójców w pierwszym zwiastunie nowego filmu o złoczyńcach z DC ratujących świat. 2,5 minutowy materiał rozbudził apetyt fanów i dał im nadzieję, że grupa Task Force X wreszcie doczeka się porządnej reprezentacji na ekranie. Trailer "Suicide Squad" trafił do sieci kilka dni po tym, jak HBO zaprezentowało reżyserską wersję "Ligii Sprawiedliwości" Zacka Snydera, której od lat domagali się fani DC niezadowoleni z filmu, jaki trafił na ekrany w 2017 roku.

Zbieg tych dwóch wydarzeń przyczynił się do popularyzacji hasztagu ReleaseTheAyerCut, który miałby doprowadzić do tego, że David Ayer pokaże swoją autorską wersję "Suicide Squad" z 2016 roku. Reżyser, któremu wstępny sukces kolegi po fachu ewidentnie rozdrapał dawno zabliźnione rany po okrutnych recenzjach jego filmu, zdaje się zgadzać z fanami.

W niedawnym wywiadzie dla EW powiedział:

Rozumiem, to jest biznes. Ale to takie frustrujące, bo zrobiłem naprawdę chwytający za serce dramat, który został rozerwany na strzępy, bo chcieli zmienić go w "Deadpoola", którym nigdy nie miał być. A potem ty zbierasz ciosy, bo jesteś kapitanem tego statku, markujesz go swoim nazwiskiem. I pomimo tego, że ten film nie pokazywał tego, co naprawdę zrobiłem, wziąłem to na siebie jak dobry żołnierz. Zrobiłem niesamowity film. To jest niesamowity film, który po prostu wystraszył na śmierć producentów.