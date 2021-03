"Suicide Squad": Zwiastun filmu Jamesa Gunna jest barwny, zabawny i przywraca wiarę w filmy DC

James Gunn już od wczoraj podkręcał ciekawość fanów Legionu Samobójców, którzy z niecierpliwością wyczekują jego wersji filmu o nowej misji Task Force X po bardzo nieprzyjemnych doświadczeniach z 2016 roku. Reżyser "Strażników Galaktyki" wielokrotnie podkreślał, że jego film - poza materiałem źródłowym i częścią obsady - nie będzie miał nic wspólnego z tym, co w przed 5 laty popełnił David Ayer. Czy jeden z najdowcipniejszych reżyserów MCU podzielił się swoim poczuciem humoru ze smętnymi bohaterami filmów DC? I czy jego nadchodzący film faktycznie nadaje się tylko dla dorosłych? Zobaczcie zwiastun "Suicide Squad" Jamesa Gunna!

"Suicide Squad": Zwiastun filmu Jamesa Gunna

Zwiastun "Suicide Squad" być może nie jest najlepszym, co zobaczycie dziś w internecie, ale na pewno przykuwa uwagę i pozwala wierzyć w to, że Gunn nie zmarnował potencjału drzemiącego w grupie najemnych zbawców świata. Zaprezentowany przez Warner Bros. trailer jest pełen specyficznego humoru filmowca, kolorowy, szalony i pełnymi garściami czerpie z tego, co dobre i sprawdzone w "The Boys" i oczywiście "Strażnikach Galaktyki".

Jak zapowiadano już wcześniej, w filmie powracają uwielbiana Margot Robbie w roli Harley Quinn, a także Joel Kinnamann jako Rick Flag, Jai Courtney jako Captain Boomerang oraz Viola Davis jako Amanda Waller. Do obsady dołączyli natomiast Idris Elba jako Bloodsport, John Cena jako Peacemaker, Nathan Fillion jako TDK, Peter Capaldi jako Thinker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Michael Rooker jako Savant, Flula Borg jako Javelin, Daniela Melchior jako Ratcatcher, Mayling Ng jako Mongal, Alice Braga jako Sol Soria, Pete Davidson jako Blackguard, Sean Gunn jako Weasel, a także Sylvester Stallone jako King Shark oraz Taika Waititi. Jak nowy skład złoczyńców radzi sobie z ratowaniem świata i swojego filmowego wizerunku? Zobaczcie sami:

Oglądaj

"Suicide Squad" - kiedy premiera?

James Gunn odpowiada zarówno za scenariusz, jak i reżyserię filmu. Producentem jest Peter Safran, który zapowiada tę produkcję jako "połączenie filmu wojennego z elementami komedii, charakterystycznymi dla filmów Jamesa Gunna". Trudno się z nim nie zgodzić po obejrzeniu tego zwiastuna. Czy całość utrzyma poziom zaprezentowany w trailerze? Przekonamy się za niecałe pół roku. "Suicide Squad" trafi do kin i na HBO Max już 6 sierpnia 2021 roku.