"Świat Wayne'a" powraca! Kiedy zobaczymy nowe przygody fanów rocka?

"Świat Wayne'a" doczeka się kolejnej odsłony. Niestety, tym razem będzie to przygoda bardzo krótka, ponieważ panowie wystąpią w kampanii marketingowej Uber Eats związanej z nadchodzącym Super Bowl.

Świat Wayne'a w nowej formie. Duet fanów wróci z okazji Super Bowl

Już 7 lutego odbędzie się jedno z najważniejszych świąt w USA - finał ligi NFL, znany szerzej jako Super Bowl. Co roku wydarzenie śledzone jest w setkach milionów domostw w USA. W Polsce impreza kojarzona jest przede wszystkim z zaporowymi cenami za spoty reklamowe i tonami jedzenia, które są spożywane w trakcie transmisji.

Co ciekawe, reklamodawcy przygotowują się do Super Bowl niemal tak mocno, co sami zawodnicy - w sieci pojawiła się bowiem zapowiedź... reklamy z udziałem Mike'a Myersa i Dany Carveya, którzy ponownie wcielą się w Wayne'a i Aleksa z filmu "Świat Wayne'a". Legendarni fani rocka powracają w kampanii reklamowej Uber Eats z okazji Super Bowl. Pełny klip doczekał się nawet swojej zapowiedzi.

Panowie nie mogą powiedzieć nazwy imprezy z "powodów prawnych", ale zdradzili, że zobaczymy ich już w trakcie "mega, giga bowl", co jest raczej oczywistym nawiązaniem. Strzelamy, że Myers i Carvey odtworzą legendarną scenę z jazdy samochodem w rytm "Bohemian Rhapsody". Poniżej zapowiedź ich powrotu:

A tutaj wspomniana kultowa scenka z oryginalnego "Świata Wayne'a":

Reklama pojawi się w trakcie wspomnianego Super Bowl. Mecz pomiędzy Kansas City Chiefs i Tampa Bay Buccaneers rozpocznie się o 0:30 czasu polskiego w nocy z 7 na 8 lutego.