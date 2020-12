Świąteczne filmy na Netflix: 23 komedie romantyczne o świętach

Filmy świąteczne to płaszczyzna, na której Netflix nie ma sobie równych. Szczególnie, jeśli chodzi o ilość komedii romantycznych o świętach. Dla wszystkich, którzy mają ochotę na romans pod jemiołą, zebraliśmy 23 świąteczne komedie romantyczne dostępne na Netfliksie.

Świąteczne filmy są jak cukierki z alkoholem. Jedni je uwielbiają, inni nienawidzą, jeszcze inni jedzą je tylko od święta. Wszyscy wiemy, że trzeba z nimi uważać, bo kiedy wciągnie się ich za dużo, po prostu robi się niedobrze. No chyba, że są święta. W święta można wszystko (jeść i oglądać). Netflix postarał się o to, by na filmowym stole znalazło się sporo świątecznych produktów. Nie oceniamy ich, tak jak nie oceniamy nikogo, kto uwielbia je oglądać (czy upijać się czekoladowymi baryłkami). Polecamy tylko w ramach świątecznych zakupów zaopatrzyć się w dodatkową porcję migdałów (podobno świetnie działają na mdłości).

Świąteczne komedie romantyczne na Netflix

Zadaliśmy sobie trud i prześledziliśmy nie tylko grudniową ofertę Netfliksa, lecz całą przepastną bibliotekę serwisu, by odnaleźć wszystkie romantyczne filmy świąteczne. Oto one:

1. Randki od święta (2020)

Sloane i Jackson nienawidzą świąt. Jako dwójka zatwardziałych singli znaleźli idealne wyjście z sytuacji, zawierając pakt na wspólne "randki od święta". Życie jednak mocno ich zaskoczy...

Oglądaj

2. W śnieżną noc (2019)

Zeszłoroczny świąteczny hit Netfliksa dla młodzieży z Kiernan Shipką ("Chilling Adventures of Sabrina") w jednej z głównych ról.

Oglądaj

3. Świąteczny kalendarz (2018)

Młoda fotografka w ramach świątecznego prezentu otrzymuje wyjątkowy kalendarz, który zdaje się przepowiadać przyszłość.

Oglądaj

4. Świąteczny książę (2017)

Pierwsza część świątecznej serii, której popularność zaskoczyła nawet Netfliksa. Opowiada o młodej dziennikarce, która dostaje prezent jeszcze przed świętami. Zostaje wysłana za granicę, aby przygotować materiał o dziarskim księciu, który wkrótce ma zostać królem.

Oglądaj

5. Świąteczny książę: Królewskie wesele (2018)

Dziennikarka i książę z pierwszego filmu biorą ślub. Jednak, jak można się było spodziewać, gust nowoczesnej dziewczyny nie wpisuje się w tradycyjny królewski protokół.

Oglądaj

6. Świąteczny książę: Królewskie dziecko (2019)

W myśl zasady "do trzech razy sztuka", Netflix zrealizował 3. część serii "Świąteczny książę" opowiadającym o royal baby królewskiej pary nieistniejącej Aldovii.

Oglądaj

7. Prezenty z nieba (2020)

Podejmując się prac służących zamknięciu tropikalnej bazy lotniczej, która ma zakończyć świąteczną tradycję, pryncypialna asystentka kongresmenki zakochuje się w dowódcy jednostki.

Oglądaj

8. Christmas Wonderland (2018)

Kuratorka galerii na nowo odkrywa swoją pasję do sztuki, kiedy przyjeżdżając do rodzinnego miasta na święta, spotyka swoją dawną miłość z liceum.

Oglądaj

9. Zamiana z księżniczką (2018)

Świąteczna historia wykorzystująca popularny motyw zamiany miejsc. Mocno stąpająca po ziemi cukierniczka z Chicago oraz szykująca się do ślubu przyszła księżniczka, które wyglądają jak bliźniaczki, postanawiają przed świętami zamienić się rolami.

Oglądaj

10. Zamiana z księżniczką 2 (2020)

Zbliżają się święta i koronacja tytułowej księżniczki, tymczasem Margaret przeżywa kryzys w związku. Jej dublerka Stacy musi wkroczyć do akcji, zanim kolejny sobowtór zrujnuje ich plany.

Oglądaj

11. Świąteczny rycerz (2019)

Rycerz z XIV wieku przenosi się do współczesnego Ohio, gdzie zakochuje się w nauczycielce, która przestała wierzyć w miłość.

Oglądaj

12. Historia kopciuszka: Świąteczne życzenie (2019)

Młoda piosenkarka pracuje jako elf w świątecznej wiosce, gdzie odnajduje szczęście. Macocha i złe siostry próbują jednak uprzykrzyć jej życie.

Oglądaj

13. A Wish for Christmas (2016)

Kiedy szef Sary kradnie jej świetny pomysł, dziewczyna prosi o więcej asertywności. Dostaje 48 godzin, by skorzystać ze świątecznej magii.

Oglądaj

14. O północy w Magnolii (2020)

Maggie i Jack prowadzą wspólnie audycję radiową i od lat się przyjaźnią. W celach promocyjnych, zaczynają udawać przed rodzinami i słuchaczami, że są parą.

Oglądaj

15. Świąteczny spadek (2017)

Młoda imprezowiczka Ellen musi wrócić do rodzinnego miasteczka i poznać smak ciężkiej pracy, by móc odziedziczyć firmę po ojcu.

Oglądaj

16. Święta z widokiem (2018)

Menadżerka restauracji nie potrafi się pozbierać po osobistej porażce. Przebywając w kurorcie narciarskim, poznaje przystojnego kucharza.

Oglądaj

17. Upalne święta (2019)

Niespodziewanie porzucona przez męża kobieta, wyrusza do Afryki, gdzie odnajduje miłość i sens życia.

Oglądaj

18. Wigilijne wesele (2017)

Świąt konsultantki ślubnej zostaje wywrócony do góry nogami, kiedy przystojny detektyw zaczyna przeszkadzać jej w wielkim projekcie.

Oglądaj

19. Planeta Singli 2 (2018)

Świąteczna klasyka w polskim wydaniu. Sequel hitu o bezczelnym celebrycie i ułożonej nauczycielce, którzy zakochują się w sobie wbrew wszystkiemu.

Oglądaj

20. Mój świąteczny hotelik (2018)

Na chwilę przed dużym awansem młoda karierowiczka dziedziczy mały hotelik na Alasce. Na miejscu spotyka małomiasteczkowego prawnika i mnóstwo świątecznych tradycji.

Oglądaj

21. Święta na zamówienie (2018)

Młody architekt planuje zaprosić rodzinę na święta. W tym celu zatrudnia dekoratorkę, która zmienia w jego życiu o wiele więcej niż dekoracje.

Oglądaj

22. Święta na Alasce (2014)

Lekarka o poukładanym życiu przeżywa życiowy kryzys. Postanawia rzucić wszystko i wyjechać na Alaskę, gdzie czekają na nią świąteczny sekret i przystojny nieznajomy.

Oglądaj

23. Kalifornijskie Święta (2020)

Beztroski styl życia bogatego młodzieńca zdaje się być zagrożony, udaje więc robotnika, by uwieść właścicielkę rancza do sprzedaży jej rodzinnej ziemi przed świętami.

Oglądaj

Jeśli po przejrzeniu powyższej listy dochodzisz do wniosku, że romantyczne filmy o świętach to jednak nie Twoja bajka, polecamy sięgnąć do naszej listy nietypowych świątecznych klasyków: