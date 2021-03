Pojawiły się głosy, że Pepé Le Swąd ze "Zwariowanych Melodii" nie jest jedyną postacią z popkultury, która może negatywnie wpływać na przyszłe zachowanie młodych odbiorców. Zdaniem internautów Świnka Piggy z "Muppetów" również powinna zostać ocenzurowana.

Świnka Piggy propaguje przemoc seksualną? Czy zostanie usunięta z "Muppetów"?

W marcu 2021 roku pojawiły się krytyczne głosy pod adresem Warner Bros. związane z postacią skunksa Pepé Le Swąda, który w swoich przygodach dopuszczał się wielu aktów przemocy seksualnej. Chociaż nie wszyscy zgadzają się z tą opinią, szefowie wytwórni postanowili, że animowany skunks nie pojawi się w "Kosmicznym meczu 2", a jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.

Trudno powiedzieć, czy sytuacja z promującym kulturę gwałtu skunksem ze "Zwariowanych Melodii" otworzyła oczy wielu odbiorcom popkultury na przejawy podobnych negatywnych zachowań w innych produkcjach, czy jest to po prostu próba obrony postaci Pepé za pomocą sofizmatu, ale w sieci nie brakuje głosów, by przyjrzano się również Śwince Piggy.

Bohaterka "Muppetów" rzeczywiście nagminnie stosuje przemoc fizyczną i psychiczną w kierunku swojego ukochanego - Kermita Żaby. Nie chodzi jedynie o bicie, ale również narzucanie się ze swoimi uczuciami, mimo wyraźnej nie chęci ze strony kukiełkowego bohatera.

Ok! Skoro idziemy tą drogą, to pociągam do odpowiedzialności Świnkę Piggy. Nadmierna przemoc wobec gości i Muppetów PLUS różne przykłady molestowania seksualnego wobec Kermita Żaby.

Nigdy nie spodziewałem się, że zobaczę dzień, w którym Pepe Le Swąd zostanie ocenzurowany. Nie mogę się doczekać, aż Świnka Piggy zostanie ocenzurowana z powodu fizycznego i emocjonalnego znęcania się nad Kermitem. Uderzała go ciosem karate od lat 70-tych, biedny mały drań.

A co ze Świnką Piggy? Robi to samo z Kermitem prawie, ale z kobiecego punktu widzenia. Musimy też pozbyć się Świnki Piggy. Musimy skasować wszystkie bajki z tamtych czasów, ponieważ nie wszystkie pasują do dzisiejszego społeczeństwa. Wszyscy mamy nawalone w głowach od oglądania ich.

Skasujcie również Świnkę Piggy za znęcanie się i nękanie Kermita Żaby. Wielokrotnie ją odrzucał, ale ona nie ustępowała. Poza tym uderzyła go więcej niż raz.

Warto pamiętać, że zestawienie Piggy z Pepé nie jest do końca trafione. "Muppety" nie są serią przeznaczoną dla najmłodszych, w przeciwieństwie do "Zwariowanych Melodii". W przygodach kukiełek pojawia się wiele podtekstów, które sugerują, że grupą odbiorczą są starsi widzowie. Nie zmienia to jednak faktu, że autorzy powyższych wpisów mają częściową rację, ponieważ zachowanie Świnki Piggy ma znamiona przemocy fizycznej i seksualnej. Oczywiście w zamyśle twórców relacja Piggy i Kermita miała mieć walory humorystyczne, ale z dzisiejszej perspektywy, postępowanie bohaterki wcale nie jest śmieszne i jedynie utwierdza krzywdzące stereotypy.

Przedstawiciele Disneya na razie nie odnieśli się do internetowej akcji #cancelmisspiggy. Oczywiście usuwanie kontrowersyjnych treści, szczególnie jeśli są zakorzenione w kulturze, może mieć reperkusje społeczne w postaci sprzeciwu. O wiele lepszym sposobem byłoby pozostawienie oryginału uzupełnione odpowiednią informacją na temat problematycznej sytuacji pojawiającej się w danym dziele. Co stanie się ze Świnką Piggy? Przekonamy się zapewne za jakiś czas.