Sylvester Stallone chce powrócić w "Strażnikach Galaktyki 3". Co na to James Gunn?

Filmy Marvela są unikatowym zjawiskiem nie tylko dlatego, że od ponad 10 lat tworzą spójne kinowe uniwersum, ale również z powodu gwiazdorskiej obsady. W ekranizacjach komiksów Domu Pomysłów wystąpiło już bardzo wielu słynnych przedstawicieli Hollywood. Jednym z nich jest legenda kina akcji - Sylvester Stallone. Aktor zagrał epizodyczną postać w drugiej części "Strażników Galaktyki". Czy zobaczymy go w kontynuacji serii?

"Strażnicy Galaktyki 3" - Sylvester Stallone powróci jako Stakar Ogord?

Każdy, kto czytał komiksy o Strażnikach Galaktyki, doskonale wie, że chociaż rola Stallone'a w filmie była mała, miała duże znaczenie. Komiksowy Stakar Ogord znany lepiej jako Starhawk, to jeden z członków oryginalnej grupy kosmicznych herosów. Nie bez powodu James Gunn zaangażował do tej roli tak znanego aktora.

Do drużyny Stakara należał też grany przez Michaela Rosenbauma kosmita o imieniu Martinex - kolejny oryginalny Strażnik Galaktyki z komiksów Marvela. Rosenbaum w rozmowie z portalem ComicBook.com został zapytany o powrót do serii. Okazuje się, że w trzeciej odsłonie przygód Star-Lorda i spółki mogą pojawić się ponownie członkowie Ravagers.

" Myślę, że jego [Jamesa Gunna] plan przewiduje nasz powrót. Na razie nie wiem jeszcze w jaki sposób. Myślę, że miał to w planach od samego początku. Widzisz wszystkich tych kolesi na samym końcu filmów. Po co ściągać Stallone'a, żeby wystąpił w takiej małej rólce? "

Aktor znany z serialu "Tajemnice Smallville" rozmawiał już ze Sly'em na temat potencjalnego powrotu do serii.

" Powiedział: "Pytasz mnie, jakbym wiedział?" Ja na to: "Jesteś Stallone". Odparł: "Wiesz, jesteśmy w napisach, czemu nie mieliby nas przywrócić?", a ja: "O tym właśnie mówię". On na to: "Nie jestem Jamesem Gunnem. James może robić, co chce, ale wiesz, jeśl byłbym Jamesem Gunnem, przywróciłbym nas do tego filmu". Powiedziałem: "Dzieki, Stallone, dziękuję ci". "

Jak widać, Stallone również przejawia chęci powrotu do "Strażników Galaktyki". Miejmy nadzieję, że obaj aktorzy się nie mylą i w trzeciej części serii ponownie zobaczymy nie tylko Sly'a i Rosenbauma, ale również Michelle Yeoh (Aleta Agord), Vinga Rhamesa (Charlie-27) oraz Miley Cyrus (Mainframe) - gwiazdy, które gościnnie wystąpiły w scenie pogrzebu Yondu Udonty (Michael Rooker).

Sam reżyser postanowił odnieść się do wypowiedzi Rosenbauma. Zamieścił na Twitterze wpis, w którym częściowo potwierdził nadzieje aktora.

" Gwoli ścisłości, myślę, że Michael Rosenbaum po prostu mówi o planie przywrócenia ich w pewnym momencie do MCU - niekoniecznie w "Strażnikach Galaktyki 3". "

Jak interpretować słowa reżysera? Czy Ravagers powrócą w innej kosmicznej serii, na przykład "Thorze 4"? A może Gunn zamierza przywrócić postacie w "Strażnikach Galaktyki 4" lub serialu będącym spin-offem cyklu? O tym przekonamy się za jakiś czas.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Obecnie Gunn kończy pracę nad filmem dla konkurencji - nową wersją "Suicide Squad" z Margot Robbie w roli głównej. Zdjęcia do "Strażników Galaktyki 3" ruszą mniej więcej w połowie 2021 roku, ponieważ "Suicide Squad 2" trafi do kin 6 sierpnia 2021. Gunn będzie musiał działać bardzo sprawnie, ponieważ wyznaczono już datę premiery "Strażników Galaktyki 3" na lato 2022, co oznacza, że zdjęcia powinny zostać zakończone na początku 2021. W pytaniu od fana Gunn wyznał, że na razie pandemia koronawirusa, nie koliduje z planami dotyczącymi zdjęć do "Strażników Galaktyki 3", więc fani serii mogą spać spokojnie.

Czekasz na "Strażników Galaktyki 3"?

Zobacz też: "Strażnicy Galaktyki 2": James Gunn wskazał scenę, w której ukrył setki Easter eggów