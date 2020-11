Sylvester Stallone dołączył do obsady "The Suicide Squad". Kogo zagra gwiazdor?

James Gunn oficjalnie potwierdził na Instagramie, że Sylvester Stallone dołączył do obsady jego nadchodzącego filmu "The Suicide Squad". Informacja pojawiła się po raz pierwszy, gdy aktor udostępnił w mediach społecznościowych wideo, w którym zdradził, że jedzie do studia na nagrania sceny na potrzeby nadchodzącej produkcji od DC Films.

Sylvester Stallone wystąpi w The Suicide Squad

Panowie oczywiście współpracowali wcześniej przy filmie Marvel Studios o tytule "Strażnicy Galaktyki 2". Sylvester Stallone zagrał w nim gościnnie kosmicznego pirata Stakara Ogorda, postać znaną też pod pseudonimem Starhawk.

Niestety, na razie reżyser i aktor nie zdradzili, kogo zagra Sylvester Stallone. James Gunn wyjaśnił jednocześnie, że jego zdaniem Sly jest niedocenianym aktorem, chociaż jest ikoną kina:

" Uwielbiam pracować z moim przyjacielem i nie inaczej jest dzisiaj. I chociaż Sly jest ikoną kina, to większość osób wciąż nie ma pojęcia o tym, jak niesamowitym aktorem jest ten koleś. "

Tak jak wspomnieliśmy, reżyserem i scenarzystą "The Suicide Squad" jest James Gunn. W rolach głównych wystąpią natomiast: David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Flula Borg, Sean Gunn, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Peter Capaldi, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie oraz Michael Rooker.

Film "The Suicide Squad" ma się pojawić w kinach już 6 sierpnia 2021 roku. Ze względu na pandemię koronawirusa ta data może jednak ulec zmianie.