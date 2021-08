Sylvester Stallone stworzy "Niezniszczalnych 4"? Nowe zdjęcie wywołało niemałe zamieszanie

Niezniszczalni 4 powstaną? Sylvester Stallone podgrzewa atmosferę

W przyszłym miesiącu minie 7 lat odkąd do kin trafi film "Niezniszczalni 3". To spora przerwa, ale fani Sylvestra Stallone'a niewątpliwie wyczekują kolejnej odsłony tej serii. Sam gwiazdor wielokrotnie sugerował fanom, że produkcja może w końcu nadejść, ale od ostatniej aktualizacji sprawy minął już ponad rok.

Wygląda jednak na to, że produkcja żyje i ma się dobrze. Sam Sly udostępnił niedawno na Instagramie zdjęcie pierścienia, który mają przywdziewać członkowie głównej grupy w 4. odsłonie "Niezniszczalnych":

Właśnie skończyłem projektowanie nowego pierścienia do "Niezniszczalnych 4". Jest trochę ciężki, ale definitywnie pomoże w zrobieniu mięśni na palce.

W kwietniu 2021 roku Stallone wrzucił na Instagrama film z "Niezniszczalnych 3", który opatrzył słowami "gang jak żaden inny! Brakuje mi tych gości...". W wideo mogliśmy zobaczyć Arnolda Schwarzeneggera, Harrisona Forda, Jasona Stathama, Wesleya Snipesa, Antonio Banderasa i Mela Gibsona. Niestety, dalej nie wiemy, czy produkcja 4. części w ogóle dojdzie do skutku. My trzymamy za Sly'a kciuki.

Zanim jednak zobaczymy (o ile w ogóle do tego dojdzie) "Niezniszczalnych 4", to Stallone'a usłyszymy w filmie "The Suicide Squad". Aktor wciela się w King Sharka. Produkcja zadebiutuje już 6 sierpnia 2021 roku.