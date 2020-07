Syn Godzilli jest transseksualny. Japoński potwór staje w obronie osób LGBT [WZRUSZAJĄCE WIDEO]

Chociaż czerwiec, czyli Miesiąc Dumy osób LGBT już minął, postanowiliśmy cofnąć się o kilka dni, by zaprezentować naszym czytelnikom i wszystkim fanom Godzilli niesamowitą animację, która uczy tolerancji. Jak japoński stwór zareagował na wyznanie własnego potomka?

Godzilla broni osób LGBTQ+

Od ponad 40 lat na całym świecie czerwiec uznawany jest za Miesiąc Dumy osób LGBTQ+. Geneza tego święta to niestety krwawe zamieszki, do których doszło w nowojorskim klubie gejowskim Stonewall. Ten moment to przełom w historii nieheteronormatywności, który ukształtował współczesny ruch LGBT.

Z tego powodu do obchodów Miesiąca Dumy co roku przyłączają się różne znane marki, które chcą wesprzeć swoich klientów bez względu na ich orientację seksualną. W tym roku dołączył do nich oficjalny profil na Twitterze Godzilli, który prowadzi wytwórnia Toho - odpowiedzialna za japońskie filmy o stworze. Na profilu zmutowanego gada pojawiła się chwytająca za serce animacja.

W krótkim filmie animowanym widzimy, jak Godzilla zajmuje się swoimi codziennymi obowiązkami - walczy z potworami zagrażającymi ludzkości. Walka zostaje przerwana, kiedy widzi swojego smutnego syna. Stwór próbuje dowiedzieć się, o co chodzi, ale bez skutecznie. W końcu maluch przełamuje się i wyznaje, że chociaż biologicznie jest chłopcem, w rzeczywistości czuje się dziewczynką. Godzilla reaguje, tak jak powinien zrobić to każdy rodzic - przytula swoją pociechę i całkowicie akceptuje to, kim jest malec. To jednak nie koniec. W finale Godzilla szydełkuje prezent dla swojego dziecka, który okazuje się flaga osób transseksualnych. Berbeć ze wzruszenia roni łzę. W ostatniej scenie widzimy, jak rodzic z córką walczą ramię w ramię z potworem zagrażającym miastu.

Autorką filmu zatytułowanego "Coming Out" ("Wyjście z szafy") jest Cressa Maeve Beer, która ma w swoim dorobku więcej animacji poklatkowych. To nie pierwszy raz, kiedy wzięła na tapetę Godzillę.

Powyższe wideo to łatwa w odbiorze forma przyswojenia faktu, że ludzka seksualność, nie jest taka prosta, jak się wydaje. Autorka animacji nie mogła zresztą wybrać lepszej postaci niż Godzilla, by pokazać tolerancję wobec osób LGBTQ+. W końcu płeć wielkiego stwora jest kwestią sporną od wielu dekad.

Czy politycy powinni zostać ukarani za mowę nienawiści do osób LGBT? tak nie trudno powiedzieć

Zobacz też: Jak Godzilla zmieniała się na przestrzeni lat?