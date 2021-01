Screen Junkies swoje Szczere Zwiastuny poświęcają zwykle popularnym filmom i serialom, jednak dla roku 2020 postanowili zrobić wyjątek. Honest Trailer 2020 roku został zrealizowany w tym samym stylu, co materiały wideo poświęcone słynnym produkcjom, obśmiewając wszystko, co złe. W ramach urozmaicenia, w filmiku gościnnie pojawił się słynny komik, Patton Oswalt.

"Stay In Alive", czyli Szczery Zwiastun 2020 roku

Niski głos Jona Baileya zaczyna tak, jak zwykle, wprowadzając widzów do świata, który... przyniósł grypę hiszpankę w 1918 roku i "czarną śmierć" w 1347. Później wymienia pożary, plagi i głód jako oznaki zbliżającego się końca świata, stawiając obok nich tajemnicze monolity, wybory w USA i Elona Muska, który nazwał swoje dziecko X Æ A-12. Wspomina też o tym, jak HBO Max postanowiło wykończyć kina.

Najwięcej uwagi poświęca jednak współczesnym ludziom, którzy zamiast (jak w filmach) zjednoczyć się we wspólnej walce z wirusem, dalej kłócą się i opluwają nawzajem, i dla których 4 lata temu śmierci kilku gwiazd były powodem do stwierdzenia, że "gorzej już być nie może". Zauważa, że wiele osób w końcu doczekało się czasów, kiedy siedzenie na kanapie, jedzenie przekąsek i oglądanie seriali można uznać za ratowanie życia i wyśmiewa gwiazdy, które w ramach walki z wirusem... zaśpiewały "Imagine" Johna Lennona. Jedynym światłem w ciemności nazywa światło ekranu, które towarzyszy nam teraz każdego dnia. Wideo kończy zaś radosnym podsumowaniem, że możemy sobie przybić piątki za to, że przetrwaliśmy. Cały Szczery Zwiastun 2020 roku prezentujemy poniżej:

Oglądaj

Szczery Zwiastun - co to takiego?

Szczere Zwiastuny (Honest Trailers) to seria krótkich materiałów wideo, udostępnianych na kanale Screen Junkies na YouTube od 2012 roku. Swoją formą mają one przypominać dawne zwiastuny filmów kinowych, w których niski męski głos wprowadzał widzów w opowieść, jaką niebawem będą mogli obejrzeć na ekranie. Szczere Zwiastuny od prawdziwych trailerów różnią się jednak tym, że zamiast zachęcać do obejrzenia nadchodzących dzieł, recenzują te już wydane, wytykając wszystkie błędy, wpadki i sztampowe rozwiązania. Rzadko zdarza się, że twórcy Honest Trailers uznają film za tak dobry, że zamiast wyśmiewać, wychwalają go w swoim Szczerym Zwiastunie. Taki zaszczyt spotkał tylko kilka produkcji. Były to m.in. filmy "Kapitan Ameryka i Zimowy Żołnierz", "Thor: Ragnarok" i "Mroczny Rycerz", a także całą twórczość Christphera Nolana.

W ciągu niespełna 10 lat Screen Junkies nagrali prawie 380 Szczerych Zwiastunów, z których najpopularniejsze osiągnęły ponad 40 milionów wyświetleń ("Titanic", "Gra o tron").