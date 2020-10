Bruce Willis powrócił jako John McClane. Zobacz reklamę akumulatorów inspirowaną "Szklaną pułapką"

Yippee ki-yay, mother fucker! Bruce Willis powrócił jako John McClane w "kolejnym rozdziale" serii "Szklana pułapka". Fani ucieszą się z tego powrotu. Będą jednak rozczarowani, że chodzi jedynie o reklamę... akumulatorów.

"Szklana pułapka" - Bruce Willis znowu jako John McClane

Seria, która rozpoczęła się w 1988 roku, zapoczątkowała nowy styl kina akcji. Do tej pory doczekała się pięciu odsłon. Niestety każda kolejna część cieszyła się coraz mniejszym uznaniem fanów.

Bruce Willis, który dzięki roli McClane'a został prawdziwą gwiazdą, po raz kolejny postanowił powrócić jako nieustraszony policjant. Tym razem za sprawą producenta akumulatorów samochodowych o nazwie DieHard Battery. Firma Advance Auto Parts powołała do życia dwuminutową reklamę z Willisem w roli głównej.

Zdaniem twórców to "kolejny rozdział" w historii McClane'a. Zaprezentowali nawet oficjalny opis fabularny dwuminutowego wideo.

" Zobacz, jak John McClane mierzy się ze starymi wrogami i przecina ścieżki z dawnymi przyjaciółmi. Od walki o drogę do Advance Auto Parts po ściganie się z czasem, aby zainstalować nową baterię DieHard - McClane nie cofnie się przed niczym, aby ponownie uruchomić samochód. "

A oto jak prezentuje się niespodziewany powrót "Szklanej pułapki".

Fani serii powinni być zadowoleni, bo w studwudziestosekundowej reklamie twórcy zdołali upchnąć naprawdę wiele odniesień do kultowej serii. Nie chodzi jedynie o pewne sekwencje (jest nieśmiertelne łażenie po szybach wentylacyjnych!), czy powiedzonka, ale również drugoplanowych bohaterów reklamy. Po latach powrócili bowiem starzy znajomi McClane'a - kierowca limuzyny Argyle i jeden z pracowników Hansa Grubera - Theo. Całość kończy się oczywiście widowiskowym wybuchem.

"Szklana pułapka 6" - kiedy premiera?

No dobra, skoro Willis powrócił jako McClane w reklamówce, czy to oznacza, że niedługo zobaczymy go w tej roli ponownie na dużym ekranie? Nie do końca. Na razie nie wiadomo, czy powstanie szósta część "Szklanej pułapki".

Kilka lat temu pojawiły się informacje o filmie pod tytułem "McClane", w którym Willis miał powrócić do kultowej roli. Produkcja miała jednak powstać w roku 2020, który powoli dobiega końca, a filmu jak nie było, tak nie ma. Na razie więc trudno mówić o przyszłości serii, a fanom "Szklanej pułapki" pozostaje reklama akumulatorów.

