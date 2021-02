"Szklana pułapka" w wersji LGBT z Charlize Theron zamiast Bruce'a Willisa? Aktorka jest na tak

Jeśli kiedykolwiek powstanie uwspółcześniony reboot "Szklanej pułapki" z elementami LGBT, Charlize Theron jest gotowa wystąpić w nim w roli głównej. Gwiazda pozytywnie odniosła się do pomysłu jednego z jej fanów.

Charlize Theron w "Szklanej pułpace LGBT"?

Seria "Szkalna pułapka" to nie tylko tytuł, dzięki któremu Bruce Willis stał się niezwykle popularny. Stanowi również wzór dla kolejnych filmowców tworzących filmy akcji. I chociaż kolejne jej części bardziej przypominają parodię oryginału niż kontynuację z prawdziwego zdarzenia, nadal stanowią klasykę kina spod znaku "zabili go i uciekł".

Jakiś czas temu na Twitterze pojawił się pomysł internauty, który marzy, by powstała nowa, odświeżona wersja hitu z Bruce'em Willisem, tylko bez Bruce'a Willisa. Zdaniem twitterowicza główną rolę powinna zagrać Theron, a całość mogłaby opowiadać o protagonistce, która wyrusza do walki, by ocalić swoją żonę. Koncepcja dotarła do aktorki, której tak się spodobała, że postanowiła zamieścić ją na swoim Twitterze. Podczas rozmowy z Vanity Fair Theron została zapytana, czy serio wzięłaby udział w takiej wariacji na temat "Die Hard". Co powiedziała gwiazda?

Tak, to znaczy uważam, że to świetny pomysł. Dlatego odpowiedziałam na Twitterze, bo pomyślałam, że to by było genialne. Pomyślałam sobie: "Ta osoba powinna to zapitchować w studio. To świetny pomysł". A fakt, że historia dotyczyłaby dwóch kobiet, sprawia, że z chęcią się na to piszę.

Nic zresztą dziwnego, bo Theron lubi wcielać się zarówno w silne kobiece postacie, jak i osoby niehetronormatywne. Miała już zresztą rolę podobną do propozycji internauty w filmie "Atomic Blonde". Chociaż grana przez nią Lorraine Broughton była w romantycznej relacji z agentem Jamesem Gascoignem, z fabuły jasno wynika, że romansowała również z francuską szpieginią Delphine Lasalle. Z kolei w hicie Netfliksa "Old Guard" postać Theron o imieniu Andromache była w związku z Quynh, co potwierdzili twórcy film, który zaczerpnęli tę inspirację z komiksu, na którym bazowała adaptacja.

"Szybcy i wściekli 9" - kiedy premiera?

Na razie reboot "Szklanej pułapki" w wersji LGBT jest w fazie marzeń fanów i samej aktorki. Fani Theron będą mieli okazję zobaczyć ją w kolejnej roli twardej kobiety dzięki dziewiątej części serii "Szybcy i wściekli". Gwiazda ponownie wcieliła się czarny charakter imieniem Cipher. W pozostałych rolach wystąpili Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, with Helen Mirren, oraz Cardi B. Produkcja ma trafić do kin 28 maja 2021 roku.