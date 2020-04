Obi-Wan Kenobi okłamuje funkcjonariuszy i unika mandatu za złamanie zakazu przemieszczania się [WIDEO]

Do międzygalaktycznego Holonetu trafiło nagranie z próby zatrzymania staruszka i jego towarzyszy. Chociaż grupa podróżująca starym ścigaczem pustynnym nie miała przy sobie żadnego dowodu na wyjście z domów w celach "niezbędnych do życia", to zostali puszczeni wolno. Niedługo po incydencie zidentyfikowano starszego mężczyznę - okazało się, że był to sam Obi-Wan Kenobi, słynny zbrodniarz wojenny należący niegdyś do Zakonu Jedi.

Znany zbrodniarz uniknął mandatu po wyjściu z domu w czasie obostrzeń

Według relacji świadków, Kenobi w jakiś sposób oszukał sierżanta M-Riusha Doopa, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia i zgubił trop służb porządkowych na Tatooine. Miejmy nadzieję, że mistrz Jedi nie zmierza udać się na Gwiazdę Śmierci, aby w jakiś sposób ją zniszczyć od środka, a obecny z nim nastolatek nie okaże się być największym bohaterem Rebelii.

Poniżej możecie zobaczyć szokujące nagranie incydentu z udziałem grupy Kenobiego i grupy szturmowców:

Jak dowiadujemy się nieoficjalnie od naszych wielu informatorów z imperialnego wojska, szturmowcami obecnymi podczas incydentu zajmie się sam lord Vader. Za kilka minut prawdopodobnie poinformujemy was o niespodziewanej śmierci kilku chłopców w bieli, którzy zginęli z powodu uduszenia.

Obecne miejsce pobytu "Negocjatora", droidów i nastolatka z dziwną fryzurą jest nieznane. Plotkuje się, że zdążyli opuścić planetę z pomocą nieznanego szmuglera i jego kolegi, przerośniętego pieska.