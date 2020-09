Dotychczas w Jamesa Bonda wcieliło się sześciu aktorów. Niebawem zobaczymy finalny występ w roli agenta 007 Daniela Craiga. Wszyscy fani szpiega Jej Królewskiej Mości zastanawiają się, kto przejmie schedę po aktorze. Sztuczna inteligencja już wybrała następcę Craiga. O jakim aktorze mowa?

Nowy Bond - kto zagra agenta 007?

Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan oraz Daniel Craig - to aktorzy, którzy już przeszli do historii kina wcielając się w jednego z najsłynniejszych tajnych agentów. Niebawem do tego zaszczytnego grona dołączy kolejna osoba.

Niebawem do kin wchodzi 25. produkcja opowiadająca o przygodach agenta 007. W filmie "No Time to Die" ("Nie czas umierać") Daniel Craig po raz ostatni wcielił się w kultową postać. Fani Bonda od jakiegoś czasu zastanawiają się, kto go zastąpi. Typów jest wiele - od najbardziej oczywistych po takie, które mogą całkowicie zmienić postrzeganie tej postaci. Wśród typowanych aktorów są między innymi Emilia Clarke i Idris Elba.

Jak podaje portal Largo.ai - serwis szwajcarskiej firmy, która stworzyła własną sztuczną inteligencję, nowym Bondem zostanie zupełnie inny gwiazdor. Maszyna przeanalizowała poprzednie castingi filmów o agencie 007 i wybrała następcę, który w pewnym sensie jest wypadkową poprzednich aktorów, którzy zamawiali wstrząśnięte, niemieszane martini.

Według analiz sztucznej inteligencji nowym Bondem zostanie Henry Cavill - aktor, który zasłynął rolą Supermana, a od jakiegoś czasu wciela się w Geralta z Rivii w serialu Netfliksa "Wiedźmin". Zdobył 92,3% szans. Pod względem urody pasuje do klasycznego ujęcia Bonda. Poza tym zagrał już w szpiegowskim filmie - "Mission: Impossible – Fallout". Czy Cavill rzeczywiście znajdzie czas na Bonda? Czy producenci kolejnych filmów w ogóle wezmą jego kandydaturę pod uwagę?

Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale w razie czego mają jeszcze innych pretendentów, bowiem Cavill to nie jedyny typ szwajcarskiego AI. Na liście znaleźli się również Richard Armitage (92%) i Idris Elba (90,9%). Sztuczna inteligencja brała pod uwagę rownież aktorów nie będących Brytyjczykami oraz aktorki. Oto, jak prezentują się wyniki w tych kategoriach:

Czy któreś z tych nazwisk rzeczywiście pojawi się na plakacie "Bonda 26"? A może twórcy pójdą jeszcze w innym kierunku?

"Bond 25" - kiedy premiera?

Na razie należy się jednak skupić na długo wyczekiwanej i kilkukrotnie przekładanej premierze "Nie czas umierać". Filmu Cary'ego Fukunagi trafi w końcu (mamy nadzieję) do kin 11 listopada 2020 roku. Oprócz Craiga w filmie wystąpili Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz Rami Malek, który wcieli się w nowego antagonistę.

