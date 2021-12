"Szybcy i wściekli 10" zostali opóźnieni. Kiedy zobaczymy pierwszą część finału serii?

Szybcy i wściekli 10 - opóźniono datę premiery filmu

Ta na szczęście nie jest specjalnie oddalona w przyszłość - jak podaje portal Variety, "Szybcy i wściekli 10" mieli pierwotnie zadebiutować w kinach 7 kwietnia 2023 roku. Studio postanowiło jednak przesunąć debiut filmu na 19 maja 2023 roku. Tak jak wspomnieliśmy - "obsuwa" jest więc drobna.

Zamykający dotychczasową serię "Szybcy i wściekli 9" byli jednym z większych hitów pandemii, zarabiając w kinach imponujące 726 milionów dolarów. Nie jest to wynik, który przebił poprzednie części serii, ale i tak twórcy muszą być zadowoleni z performance'u swojej produkcji. Możemy się spodziewać, że zapowiedziane finałowe dwie części przyniosą większe zyski (a przynajmniej taką mamy nadzieję).

Na razie wiemy, że twórcy serii z Vinem Dieslem na czele chcą, żeby do serii powrócił Dwayne Johnson. Niedawno gwiazdor "Kronik Riddicka" opublikował na Instagramie długi, sentymentalny post, w którym błagał wręcz The Rocka, by ten stawił się na planie kolejnych części i "dopełnił swoje przeznaczenie".

Polecamy

Sam post był definitywnie intrygujący, a jego treść tak absurdalna, że warto ją ponownie przytoczyć:

Mój mały braciszku Dwaynie... nadszedł już czas. Świat czeka na finałową odsłonę "Szybkich i wściekłych". Jak wiesz, moje dzieci mówią do Ciebie "Wujku Dwaynie" w naszym domu. Nie ma świąt, podczas których nie wyślesz nam pocztówki i nie napiszesz kilku miłych słów... ale nadszedł już czas. Spuścizna czeka. Powiedziałem Ci lata temu, że spełnię moją obietnicę wobec Pablo. Przysięgałem, że zrobię wszystko, by ostatni film w serii był najlepszy! Mówię to z powodu miłości... musisz do nas wrócić. Nie opuszczaj serii w takim momencie, bo nadal masz ważną rolę do odegrania. Hobbsa nie zagra nikt inny. Mam nadzieję, że zrozumiesz powagę sytuacji i wypełnisz swoje przeznaczenie.

To będą niewątpliwie intrygujące miesiące dla fanów serii "Szybcy i wściekli". Rozwój pokojowych rozmów Diesla i Johnsona, pierwsze przecieki dot. fabuły, nowe postaci... Pewne jest natomiast to, że 10. odsłona popularnej franczyzy ma zadebiutować w kinach już 19 maja 2023 roku.