"Szybcy i wściekli 9" - Cardi B zawdzięcza angaż do filmu... 4-letniej córce Vina Diesela

W serii "Szybcy i wściekli" zagościło wiele gwiazd światowego formatu. W ostatnich latach u boku familii Toretto wystąpili między innymi Charlize Theron, Kurt Russell i Helen Mirren. Dziewiąta odsłona pokaże nam kilka "nowych nabytków", wśród których znalazła się Cardi B. Ojciec chrzestny serii, Vin Diesel, wyznał ostatnio, co skłoniło go do zaangażowania popularnej raperki w filmie. Trzeba przyznać, że takiego obrotu spraw mało kto się spodziewał.

"Szybcy i wściekli 9" - Cardi B zawdzięcza angaż do filmu córce Vina Diesela

Vin Diesel często odnosi się do faktu, jak wiele znanych nazwisk pojawia się w serii "Szybcy i wściekli". Ostatnio zasugerował nawet, że czeka nas wielka niespodzianka w postaci kolejnej gwiazdy. W 9. odsłonie pojawią się między innymi Charlize Theron i Helen Mirren, a także debiutujący w serii John Cena i raperka Cardi B. Diesel odwiedził ostatnio program Jimmy Kimmel Live!, gdzie poruszył temat ich angażu. Wyznał wówczas, że w kwestii Cardi B pomysł podsunęła mu jego 4-letnia córeczka Pauline (nazwana tak na cześć tragicznie zmarłego Paula Walkera).

" - Johna Cena jest świetny i naprawdę cudownie się z nim pracuje. Oczywiście mamy też Helen Mirren i Charlize Theron. No i moja córka zażyczyła sobie własnego castingu i tak na scenę weszła Cardi B. - Twoja córka po prostu powiedziała "Tato, umieść Cardi B w filmie", a Ty odparłeś "Oh, to dobry pomysł"? - Odpowiedziałem, że to świetny pomysł! A ona w tym czasie słuchała "I Like It". "

Cardi B pojawi się w "F9" jako Leysa - postać związana z przeszłością Doma Toretto, w którego wciela się Vin Diesel. W swoich rolach powrócą również Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Ludacris, a także Sung Kang, Lucas Black i Jason Tobin. Film miał się ukazać 22 maja 2020 roku, jednak z powodu pandemii koronawirusa jego premiera została przeniesiona na 2 kwietnia 2021 roku.

