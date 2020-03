"Szybcy i wściekli 9" - czy w filmie wystąpi słynny gwiazdor komediowy?

Już za kilka miesięcy do kin trafi dziewiąta część "Szybkich i wściekłych". Według najnowszych plotek w filmie ma wystąpić Ben Stiller - gwiazdor takich komedii jak "Zoolander", "Jaja w tropikach" czy "Poznaj mojego tatę".

"Szybcy i wściekli 9" - Ben Stiller w obsadzie filmu?

Nadchodząca część "Szybkich i wściekłych" jest jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów 2020 roku. Jak podaje serwis Page Six, Stiller przygotowuje się obecnie do rozpoczęcia zdjęć do produkcji reżyserowanej przez Justina Lina. Chociaż zdjęcia do głównych scen filmu zakończyły się w listopadzie 2019 roku, za kilka tygodni ruszą dokrętki, w których w jakiś sposób ma uczestniczyć Stiller. Jeśli plotki się potwierdzą, aktor prawdopodobnie pojawi się w występie gościnnym, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Ryana Reynoldsa w spin-offie serii "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw".

Niestety szczątkowe i niepotwierdzone informacje nie mówią nic na temat roli, w którą miałby się wcielić Stiller. Nawet jeśli doniesienia się potwierdzą, trudno przewidywać, żeby twórcy oficjalnie poinformowali fanów, że aktor rzeczywiście zaliczy cameo. Niewykluczone, że ma być podobną niespodzianką, co postać Reynoldsa w historii o bohaterach granych przez Dwayne'a Johnsona i Jasona Stathama.

"Szybcy i wściekli 9" - kiedy premiera?

W filmie Justina Lina oprócz Vina Diesela i Michelle Rodriguez wystąpią między innymi Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Chris Bridges (znany jako Ludacris), Nathalie Emmanuel, Helen Mirren oraz Charlize Theron. Do serii dołączą John Cena, CardiB oraz Ozuna. Światowa premiera "Szybkich i wściekłych 9" została wyznaczona na 20 maja 2020 roku.

