"Szybcy i wściekli 9" doczekają się... wersji reżyserskiej. Vin Diesel pokazał zapowiedź

Najnowsi "Szybcy i wściekli" byli dla was za mało szybcy i wściekli? Na pomoc spieszą producenci filmu, którzy potwierdzili światu, że już w ciągu niecałego miesiąca do sprzedaży trafi specjalna reżyserska wersja produkcji z Vinem Dieslem w roli głównej.

Szybcy i wściekli 9 doczekają się wersji reżyserskiej

Już niedługo będziemy mogli zobaczyć rozszerzoną wersję "Szybkich i wściekłych 9". Produkcja w wersji reżyserskiej trafi do sprzedaży już 7 września 2021 roku (w wersji cyfrowej). Fizyczna edycja pojawi się w sklepach w USA 21 września. Obydwie będą jednak zawierały sceny, których nie mogliśmy zobaczyć na ekranach kinowych.

Nową edycję filmu zapowiedział sam Vin Diesel, który wydał na Instagramie wideo o specjalnej wersji "Szybkich i wściekłych 9". Producent i gwiazdor serii wyjaśnił, że wersja reżyserska będzie miała "więcej szybkiego DNA, niż cokolwiek, co widzieliśmy wcześniej":

Gwiazdor wypowiedział się również na temat Justina Lina, który wyreżyserował już 5 odsłon serii "Szybcy i wściekli":

"Szybcy 9" byli niezwykli pod wieloma względami. Jednym z najważniejszych było to, że do serii powrócił nasz brat i reżyser, Justin Lin. Justin jest ważną częścią tej franczyzy - ważniejszą, niż sobie możecie wyobrazić. Dlatego też wersja reżyserska ma więcej szybkiego DNA, niż cokolwiek, co widzieliśmy wcześniej.

Wersja reżyserska "Szybkich i wściekłych 9" ma być dłuższa od oryginału raptem 7 minut, więc raczej nie zmieni nam poglądu na cały film (w porównaniu do takiej "Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera"). Tak czy siak, to może być smakowity kąsek dla fanów. Producenci dołączyli do wydania domowego również różne wywiady i materiały zakulisowe.

Główne role w filmie "Szybcy i wściekli 9" zagrali Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell oraz Charlize Theron. Tak jak wspomnieliśmy, wersja reżyserska trafi do sprzedaży 7 września 2021 roku w wersji cyfrowej i 21 września w wersji fizycznej.