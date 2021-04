"Szybcy i wściekli 9" doczekał się ociekającego absurdem zwiastuna

Po wielu latach przerwy, w kinach nareszcie ma się pojawić film "Szybcy i wściekli 9". Produkcja miała pierwotnie zadebiutować wiosną 2020 roku, jednak pandemia skutecznie pokrzyżowała plany twórców. Teraz sytuacja na świecie staje się coraz lepsza (oczywiście nie we WSZYSTKICH krajach), więc Universal postanowił oficjalnie zaprezentować film w kinach już 25 czerwca 2021 roku.

Zwiastun "Szybkich i wściekłych 9" możecie zobaczyć poniżej:

Nie dość, że w filmie zadebiutuje postać Johna Ceny, to jeszcze do tego w produkcji powróci Han (w tej roli Sung Kang). Niedawno Vin Diesel wytłumaczył, co stało za "zmartwychwstaniem" Hana w najnowszej odsłonie serii:

Han to jedna z najważniejszych postaci w tej serii. To on jest odpowiedzialny za to, że Dom przez chwilę zniknął. To on wie, gdzie go trzeba znaleźć, to on jest mostem między Tokyo Drift i kolejnymi odsłonami franczyzy. Jest coś specjalnego w postaci Hana. Poczujecie to w tym filmie. Nie chcę zdradzać szczegółów fabuły, ale taki jest motyw przewodni - nie możesz się poddać jeśli chodzi o rodzinę. Nie możesz się od niej odwrócić.