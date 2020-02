"Szybcy i wściekli" - jacy aktorzy byli brani pod uwagę do roli Briana zamiast Paula Walkera?

Brian był na dobrą sprawę głównym bohaterem w pierwszych "Szybkich i wściekłych". Postać była policjantem LAPD, którego zadaniem było zapoznanie się z kierowcą wyścigowym Dominikiem Toretto. Aby tego dokonać, zmienia swoje nazwisko na Brian Earl Spilner i dołącza do podziemnego kręgu nielegalnych wyścigów.

Szybcy i wściekli - kto miał grać Briana O'Connera?

Chociaż później Brian kontynuował pracę jako członek FBI, to wraz z Domem postanowił założyć gang wyścigowców, dzięki czemu cała ich rodzina stała się bogata. Postać Paula Walkera skończyła z nielegalną działalnością w "Szybkich i wściekłych 7" i do tej pory słuch o nich zaginął. To może się zmienić w 9. części franczyzy, a to dlatego, że w zwiastunie pojawia się jego filmowa żona, Mia.

I chociaż Paul Walker był idealnym aktorem do roli Briana O'Connera, to nie był to definitywnie pierwszy wybór studia. Jak podaje Screen Rant, twórcy na początku chcieli obsadzić bardziej znane nazwiska - na szczycie listy znajdowali się Mark Wahlberg i Christian Bale, którzy świetnie sprawdziliby się w roli podwójnego agenta, uczącego się tego, że nie każdy człowiek popełniający przestępca jest automatycznie złym człowiekiem.

Co ciekawe, wysoko na liście był również Marshall Mathers, znany szerzej jako Eminem. Raper nie skorzystał jednak z okazji, ponieważ był zajęty promowaniem swoich dwóch świetnie przyjętych albumów. Jego debiut w głównej roli nastąpił kilka lat później w "Ósmej mili", za który dostał nawet Oscara w kategorii "Najlepszy utwór" (było to "Lose Yourself").

Najnowszy film z serii nosi tytuł "Szybcy i wściekli 9" i zadebiutuje w kinach już 22 maja 2020 roku.