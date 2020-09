"Szybcy i wściekli" polecą w kosmos. Potwierdziła to Michelle Rodriguez

Aktorka pojawiła się gościnnie w programie radiowym The Jess Cagle Show. Rodriguez zdradziła, że była bardzo szczęśliwa, gdy producenci zgodzili się na zatrudnienie scenarzystki i dodanie "kobiecego głosu" do serii. Gwiazda serii występuje we franczyzie od 2001 roku i jak wyjaśniła, że "chciała scenarzystkę, bo dzięki temu wszystkie kobiety w Szybkich i wściekłych staną się lepszymi postaciami".

Szybcy i wściekli pojawią się w kosmosie - Rodriguez potwierdziła

Rodriguez rozrysowała sprawę:

" Kobieca perspektywa jest zwyczajnie potrzebna. Chłopcy za bardzo się skupiają na chłopcach. To zwykła, naturalna egoistyczna rzecz. Ludzie zwykle skupiają się na sobie, na osobach podobnych albo tych, którzy mają te same genitalia. Nie wiem, tak to po prostu działa. Wiem, że jak pojawi się scenarzystka, to może się bardziej skupić na kobiecych historiach w serii. "

Aktorka wyznała też, że jej zdaniem Letty bywała "zbyt wkurzona i zbyt skora do przemocy", co według niej stało się stare i nie jest naturalne. Według niej, to właśnie kobieta wśród scenarzystów może zrozumieć jej odczucia i temu zaradzić.

Cagle zapytała też Rodriguez o rzecz bardziej błahą, a mianowicie o doniesienia Ludacrisa na temat "Szybkich i wściekłych", którzy według niego mają się wybrać do kosmosu. Aktorka właściwie potwierdziła informację: