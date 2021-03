TVP robi film o Annie Przybylskiej. Jacek Kurski komentuje: "Przyciągnie miliony Polaków"

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski potwierdził, że w planach stacji jest film opowiadający o życiu Anny Przybylskiej. Kiedy produkcja ujrzy światło dzienne?

Anna Przybylska zapisała się na stałe w polskim show-biznesie nie tylko swoimi rolami, ale również z powodu przedwczesnej śmierci. Aktorka zmarła w 2014 roku w wieku 36 lat. Przyczyną był guz trzustki o etiologii nowotworowej. Mimo że przeszła operację, finalnie przegrała walkę z rakiem i zmarła kilka miesięcy po interwencji lekarzy.

Ta historia do dziś porusza nie tylko fanów aktorki, ale również pozostałą część Polaków. I ten fakt postanowił wykorzystać Jacek Kurski, który w rozmowie z "Faktem" potwierdził, krążące od jakiegoś czasu plotki - powstanie film dokumentalny o życiu Anny Przybylskiej. Jak prezes TVP argumentuje swoją decyzję?

Pracujemy nad wieloma pięknymi dokumentami, myślę, że mamy renesans tego gatunku. To prawidłowe wypełnienie misji Telewizji Publicznej. A w ostatnich latach nie byłoby takich dokumentów, które oglądałoby 4 mln ludzi. Pojawi się na przykład film o Annie Przybylskiej, który być może nawet trafi do kin. Autor opowieści o Krzysztofie Krawczyku z wielkim zapałem zabrał się do pracy nad filmem o Annie. Myślę, że ten dokument przyciągnie przed telewizory nie 4, a nawet 5-6 milionów Polaków. I ich wzruszy.