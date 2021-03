Taika Waititi: Najlepsze filmy reżysera hitów "Jojo Rabbit" i "Thor: Ragnarok"

Taika Waititi jest dziś jednym z najpopularniejszych reżyserów Hollywood, co zawdzięcza przede wszystkim dwóm swoim dziełom: "Thor: Ragnarok" i "Jojo Rabbit". Pochodzący z Nowej Zelandii reżyser stworzył ich jednak o wiele więcej. Po jakie jeszcze filmy Waititiego warto sięgnąć?

Taika Waititi zaskoczył świat swoim nowatorskim podejściem do filmów superbohaterskich, kiedy w 2017 roku na ekrany trafił "Thor: Ragnarok". Później zadziwił go ponownie, gdy pokazał swój zabawny, wzruszający i przejmujący obraz "Jojo Rabbit", za scenariusz którego został nagrodzony Oscarem. Ten reżyser, scenarzysta, aktor i producent działał już jednak na wiele lat przed tym, zanim odkryło go Hollywood.

Taika Waititi: Najlepsze filmy reżysera

Taika Waititi urodził się w sierpniu 1975 roku na wschodnim wybrzeżu Nowej Zelandii. Jego matka jest Żydówką, a ojciec Maorysem. Swoje pierwsze kroki w świecie filmu stawiał jako aktor, grając w produkcjach takich jak "Zapach trawki, smak wolności" (1999), "Zmienić skórę" (2001) czy "Męski striptiz" (2002-2004).

W 2003 roku nakręcił krótkometrażowy film "Two Cars, One Night", za który dostał swoją pierwszą w życiu nominację do Oscara. Deszcz nagród spadł też na jego kolejną krótkometrażową produkcję "Tama Tu". Jego pełnometrażowym debiutem reżyserskim w 2007 roku był "Orzeł kontra rekin", którym wyznaczył swój styl minimalistycznych, ciepłych opowieści o ludziach odstających od ogólnie przyjętych norm. Zamiast wystawiać ich na pośmiewisko, postanowił oddać im głos i bawić się razem z nimi.

W 2014 roku dał się poznać szerszej publiczności, kręcąc absurdalną komedię "Co robimy w ukryciu?". W 2017 roku, dzięki prezentacji, którą zmontował z materiałów ściągniętych z torrentów, stał się jednym z reżyserów budujących Filmowe Uniwersum Marvela. Trzy lata później otrzymał pierwszego Oscara za scenariusz filmu "Jojo Rabbit", w którym sam wcielił się w rolę Hitlera.

Dziś należy do najbardziej intrygujących twórców Hollywood, a wśród produkcji, nad którymi pracuje są 4. część "Thora" z Natalie Portman w tytułowej roli, "Next Goal Wins" o najgorszej piłkarskiej drużynie na świecie oraz niezatytułowany film z odległej galaktyki "Star Wars".

Jakie pozycje z jego dotychczasowej filmografii zasługują na największą uwagę? Prezentujemy subiektywny przegląd najlepszych filmów Taiki Waititiego.

6. "Boy" (2010)

Rok 1984. Jedenastolatek mieszkający na wschodnim wybrzeżu Nowej Zelandii ma dwóch idoli: Michaela Jacksona i swojego ojca, mimo, że nie widział go przez całe życie. Nagle ojciec wraca i okazuje się być bardzo daleki od ideału, za jaki miał go tytułowy chłopiec. "Boy" jest pełną ciepła i humoru opowieścią o dorastaniu, która zdobyła m.in. nagrodę specjalną na festiwalu w Berlinie.

Oglądaj

5. "Dzikie łowy" (2016)

Młody, zbuntowany chłopiec imieniem Rick dostaje ostatnią szansę na adopcję. Trafia do domu czułej cioci Belli i zgryźliwego wujka Heca. Kiedy wszystko w życiu chłopca wreszcie zaczyna się układać, ciocia umiera, a Rickowi grozi odesłanie do domu dziecka. Chłopak postanawia uciec. Wkrótce dołącza do niego wujek Hec, z którym zaczyna nawiązywać niespodziewaną więź.

Oglądaj

4. "Co robimy w ukryciu" (2014)

"Co robimy w ukryciu" to film, za sprawą którego wiele osób po raz pierwszy usłyszało nazwisko Waititiego. Zrealizowana w formie mockumentu historia skupia się na czwórce dzielących wspólny dom wampirów. W jednego z nich wcielił się sam Waititi. Pozostałych zagrali: współtwórca filmu Jemaine Clement oraz Jonny Brugh i Ben Fransham. Produkcja doczekała się rebootu w postaci serialu o tym samym tytule.

Oglądaj

3. "Orzeł kontra rekin" (2007)

Opowieść o Lily i Jarrodzie, którzy spotykają się na przebieranej imprezie, mając na sobie kostiumy orła i rekina. Nie są piękni, modni, ani pełni wigoru. W każdym innym filmie pełniliby role dziwadeł i odszczepieńców, którzy tworzą zabawne tło dla głównych bohaterów komedii romantycznej. Ale nie tym razem. Taika Waititi traktuje ich z czułością, fantazją i pełnym przychylności humorem, budując wokół nich niebanalną historię o niebanalnych ludziach. "Orzeł kontra rekin" był moim pierwszym spotkaniem z Taiką, po którym wiedziałam już, że ten człowiek dokona kiedyś czegoś wielkiego.

Oglądaj

2. "Jojo Rabbit" (2019)

I nie myliłam się! W 2020 roku nieznany szerokiej publiczności filmowiec otrzymał Oscara za scenariusz filmu "Jojo Rabbit", który wielu krytyków porównywało do obrazu "Życie jest piękne" z 1997 roku. "Jojo Rabbit" opowiada o absurdach rasizmu i nazistowskiej propagandy z perspektywy chłopca, który bardzo chciałby być prawdziwym nazistą, ale ma za fajną mamę i za dobry charakter, by mu to wychodziło. W filmie zagrała plejada gwiazd ze Scarlett Johansson, Samem Rockwellem i Rebel Wilson na czele, a także Taika Waititi w roli Hitlera będącego wyimaginowanym przyjacielem głównego bohatera.

Oglądaj

1. "Thor: Ragnarok" (2017)

Pewnie niewielu krytyków zgodziłoby się z tezą, że "Thor: Ragnarok" to najlepszy film w dorobku Taiki Waititiego. Niemniej przełom, jakiego dokonał zarówno w karierze bohatera tego artykułu, jak i w wizerunku filmowego Thora oraz w całym kinie superbohaterskim, zasługuje na najwyższe uznanie. Trzecia część "Thora", który po dwóch poprzednich wydawał się nie do odratowania, jest nie tylko pełna fajerwerków, humoru i akcji, ale także tego ciepła i uroku, które cechują wszystkie wcześniejsze i późniejsze filmy Nowozelandczyka. "Thor: Ragnarok" parodiuje filmy superbohaterskie, jednocześnie będąc jednym z najlepszych przedstawicieli tego gatunku w historii i niosąc prosty, pozbawiony pompatyczności przekaz o tym, że dom jest tam, gdzie twoje serce.