Taika Waititi i Jemaine Clement znów razem. Tym razem stworzą film na bazie komiksu

Twórcy "Co robimy ukryciu?" ponownie łączą siły we wspólnym projekcie na bazie komiksów "Incal", które oryginalnie powstały w wyniku współpracy znanego reżysera Alejandra Jodorowsky'ego i rysownika Mœbiusa.

Incal - Taika Waititi i Jemaine Clement ponownie łączą siły

Jak być może pamiętacie, w listopadzie 2021 roku pojawiły się pierwsze doniesienia, że Waititi i Clement pracują nad kolejnym wspólnym filmem. Tym projektem była adaptacja komiksu "Incal" autorstwa Alejandra Jodorowsky’ego i Mœbiusa. Seria powstała na początku lat 80. i jest mocno surrealistyczną i metaforyczną opowieścią science fiction.

Wówczas informację potwierdził sam Jodorowsky, który zamieścił na Twitterze post na ten temat, a na YouTube pojawił się krótkometrażowy dokument o pierwowzorze nadchodzącego filmu i jego adaptacji.

Teraz dowiadujemy się, że praca nad przedsięwzięciem nie została w żaden sposób porzucona - wręcz przeciwnie. Na Instagramie Jodorowsky'ego pojawiła się seria zdjęć ze spotkania z Waititim i Clementem:

Jak możemy się domyślać, Taika i Clement zjawili się w Paryżu po to, by omówić z twórcą komiksu szczegóły dotyczące nadchodzącego filmu na jego podstawie. Na razie o filmie "Incal" wiemy zbyt dużo - do tej pory nie zdradzono, kto zagra w produkcji, ani kiedy możemy spodziewać się jej premiery.

"The Incal" to epicka space opera o niezdarnym prywatnym detektywie Johnie Difoolu, który natrafia na tytułowy Incal - legendarny artefakt o niezwykłej mocy, który jest przedmiotem kłótni wielu galaktycznych frakcji. Difool w końcu poznaje moc sprawczą Incala, co zmienia jego życie.

To doprowadza go też do wyruszenia w podróż wraz z niesforną ekipą towarzyszy. Razem postarają się uratować wszechświat, a także poznają lepiej samych siebie. Tak jak wspomnieliśmy, na razie data premiery "The Incal" pozostaje nieznana.