Taika Waititi wyreżyseruje świąteczną reklamę Coca-Coli!

Jak podają Wirtualne Media, reżyser, scenarzysta i aktor Taika Waititi stworzy tegoroczną świąteczną reklamę Coca-Coli. Poznaliśmy też historię, którą Waititi opowie w swoim spocie.

Taika Waititi reżyserem nowej świątecznej reklamy Coca-Coli

Z opisu reklamy wynika, że poznamy historię dziewczyny chcącej spędzić czas z ojcem, który musi pracować w okresie świątecznym. Córka wręcza tacie list, który ten ma dostarczyć Mikołajowi. Mężczyzna niestety zapomina go wysłać w drodze do pracy, co skłania go do szalonej podróży na biegun północny w poszukiwaniu Świętego Mikołaja.

Gdy ojciec odkrywa, że Świętego Mikołaja nie ma w domu, zaczyna się zachwycać widokiem ciężarówki Coca-Coli z Mikołajem za kierownicą. Po dostarczeniu listu, święty zgadza się podwieźć mężczyznę do domu, spełniając świąteczne życzenie jego córki, czyli spędzenie Bożego Narodzenia z tatą.

Kampania ma ruszyć już w październiku. Zazwyczaj Coca-Cola obchodzi okres świąteczny, organizując ogólnokrajową wycieczkę ciężarówką w nawiązaniu do świątecznej kampanii z 1995 roku. W tym roku prawdopodobnie takowa się nie odbędzie z oczywistych przyczyn.

Jeśli chodzi zaś o samego Taikę Waititiego, to reżyser jest ostatnio zapracowany - od czasu "Thora: Ragnarok" artysta rozpoczął współpracę z Lucasfilm i zrealizuje film "Star Wars", ma stworzyć aktorską adaptację anime "Akira", a także szykuje film "Next Goal Wins" opowiadający o najgorszej drużynie piłkarskiej wszech czasów.