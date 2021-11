Taika Waititi zrobi film na podstawie powieści graficznej legendarnego reżysera. O czym opowie?

Taika Waititi nie może narzekać na brak pracy - reżyser "Thora: Ragnarok" i "Jojo Rabbit" zrealizuje w najbliższej przyszłości co najmniej 3 pełnometrażowe filmy. Do tej listy możemy dopisać kolejną produkcję.

Taika Waititi zrealizuje film na podstawie powieści graficznej Alejandro Jodorowsky'ego

Zdobywca Oscara Taika Waititi zrealizuje filmową adaptację powieści graficznej "The Incal" autorstwa Alejandro Jodorowsky'ego i Moebiusa. Napisze również scenariusz, w czym pomogą mu Jemaine Clement (współtwórca "Co robimy w ukryciu"), a także Peter Warren.

"The Incal" to epicka space opera o prywatnym detektywie Johnie Difoolu, który natrafia na tytułowy Incal - legendarny artefakt o niezwykłej mocy, który jest przedmiotem kłótni wielu galaktycznych frakcji. Difool w końcu poznaje moc sprawczą Incala.

To doprowadza go do wyruszenia w podróż wraz z niesforną ekipą towarzyszy. Razem postarają się uratować wszechświat, a także poznają lepiej samych siebie.

Jak w oficjalnym oświadczeniu opowiedział Taika Waititi:

Filmy i powieści graficzne Alejandro Jodorowsky'ego wpłynęły na mnie i wiele innych osób przez ostatnie dekady. Byłem zaskoczony, że otrzymałem propozycję zrealizowania filmu na podstawie "The Incal" i przeniesienia tych ikonicznych postaci na duży ekran. Dziękuję Alejandro, Fabrice'owi i wszystkim w firmie HUMANOIDS za zaufanie, którego postaram się nie zawieść.

Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź wideo nowego filmu Waititiego:

Niestety, na razie data premiery "The Incal" pozostaje nieznana.