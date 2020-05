Tegoroczny Festiwal filmowy w Gdyni odwołany

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych miał odbyć się w dniach 14-19 września. Już teraz jednak wiadomo, że impreza nie odbędzie się w tym roku. Tak zadecydował Komitet Organizacyjny Festiwalu.

Oświadczenie Komitetu

Na stronie internetowej festiwalu i w jego mediach społecznościowych pojawił się właśnie komunikat.

" W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami rządowymi w zakresie organizacji imprez masowych 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nie odbędzie się w 2020 r. Taką decyzję jednogłośnie podjął Komitet Organizacyjny FPFF 20 maja br. "

Festiwal przełożony na następny rok

W tym samym dokumencie organizatorzy zobowiązał Dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Leszka Kopcia do przygotowania stosownych zmian w regulaminie imprezy, w tym jego harmonogramu, a także decyzji regulujących kwestie formalno-prawne wynikające z decyzji Komitetu Organizacyjnego.

Nowy regulamin ma zostać opublikowany w przeciągu najbliższych 30 dni.

Wszyscy członkowie Komitetu opowiedzieli się za tym, by filmy, które mogłyby się kwalifikować do udziału w Festiwalu w tym roku, mogły być do niego zgłaszane również w roku przyszłym.

