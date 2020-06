Ten detal umknął uwadze wiernych fanów Thora. Sprawdź, czy Ty go dostrzegłeś

Film „Thor” w reżyserii Kennetha Branagha pojawił się na ekranach kin w 2011 roku, zyskując umiarkowaną przychylność widzów i krytyków, wprowadzają jednak postać Thora do Uniwersum Marvela w sposób, który kazał publiczności cieszyć się na jego pojawienie się w filmie „Avengers”.

Następnie Thor zawitał w filmie „Thor: The Dark World”, który powszechnie uznawany jest za jeden z najgorszych filmów MCU. Następny był już film „Thor: Ragnarok”, który natomiast jest szeroko uznawany nie tylko jako najlepsza część przygód Boga Piorunów, ale też jeden z najlepszych filmów Marvel Cinematic Universe w ogóle.

Zapowiedź przyszłych wydarzeń

W filmie „Thor Ragnarok” nastąpił też dramatyczny obrót wypadków, który mógł zaskoczyć widzów. A przynajmniej tych, którzy nie oglądali uważnie poprzednich części. Okazuje się bowiem, że wierny fan adaptacji komiksów Marvela dostrzegł pewien ciekawy detal, który już w pierwszym filmie zapowiedział taki obrót wydarzeń.

Mowa o oku Thora i fakcie, że w filmie „Thor: Ragnarok” traci je w wyniku walki. Okazuje się, że taki obrót wydarzeń zapowiedziany został już w pierwszym filmie, gdy bohater miał mocno poharatany policzek, dokładnie wzdłuż linii oka, a następnie dwukrotnie zapowiedziano taki los bohatera w kolejnych filmach z serii.

Odkrycie fana

Odkrycie fana na Twitterze skomentowało już wiele osób, które są zaskoczone, że tak wyraźna zapowiedź przyszłych wydarzeń umknęła wcześniej ich uwadze.

Jaka przyszłość czeka Thora?

Najnowszy, czwarty film z serii, zatytułowany: „Thor: Love and Thunder” ma trafić na ekrany już … 2022 roku. Wiemy już, że na planie pojawić ma się Natalie Portman, a słuchy mówią, że może to oznaczać, że jej bohaterka przejmie schedę po Thorze, stając się Lady Thor, tak jak miało to miejsce w komiksach. Biorąc pod uwagę, że Portman pojawiła się na zeszłorocznym Comic-Conie dosłownie dzierżąc młot Mjolnir w swoich dłoniach, wszystko wskazuje na to, że tak właśnie potoczą się losy bohaterki.

Czytaj także: Fan "Gwiezdnych Wojen" zmienił Luke Skywalkera w kobietę. Mark Hamill jest na tak.