Ten południowokoreański horror o opętaniu sprawi, że zapomnisz o „Egzorcyście”

„Egzorcyta” Williama Friedkina to film z 1973 roku, który cieszy się ogromną renomą. Nie tylko zyskał przychylność widzów i krytyków, co jeszcze został nominowany do 10 Oscarów, z których otrzymał 2 statuetki. Słynny film grozy otrzymał też 4 Złote Globy. Produkcja jest tak udana i pozytywnie oceniania, że przez lata wielu twórców próbowało odtworzyć magiczną formułę, zaprezentowaną na ekranie. Z różnym skutkiem.

Wynikiem tych prób była cała seria horrorów, które nieudolnie próbowały odtworzyć niepodrabialny klimat grozy i przejmującego ludzkiego wymiaru opętania. Jak zwracają uwagę autorzy strony SlashFilm – przez lata filmy o opętaniu próbowały w jakiś sposób nawiązywać do słynnego filmowego dzieła. Produkcje, którym udaje się uniknąć podobnych zabiegów, stają się więć dodatkowo atrakcyjnymi kąskami dla fanów opowieści grozy.

Ich zdaniem horror „Metamorphosis” wygląda natomiast na świeże spojrzenie na ograny filmowy temat. Czy mają rację? Przekonajcie się sami. Właśnie w sieci zadebiutował zwiastun produkcji.

„Metamorphosis” – zwiastun horroru

Pierwszy materiał promocyjny horroru „Metamorphosis” prezentuje się następująco:

„Metamorphosis” – fabuła

Pojawił się też oficjalny opis fabuły.

" "Egzorcysta Joong-Su musi ponownie zmierzyć się z demonem, którego nie udało mu się pokonać w przeszłości, gdy ten nieoczekiwanie atakuje członków jego najbliższej rodziny. Demon zaczyna podszywać się pod różnych członków familii, dzięki czemu udaje mu się wzbudzić wiele niepewności, a także zniszczyć rodzinę jako zgraną jednostkę. Joong-Su musi podjąć próbę walki z demonem, za cenę własnego życia” "

„Metamorphosis” – ekipa

Film wyreżyserował południowokoreański reżyser Hong-Seon Kim, a w filmie występują, m.in: Bae Sung-Woo, Sung Dong-Il i Jang Young-Nam.

„Metamorphosis” – kiedy premiera?

Horror powstał specjalnie na potrzeby platformy streamingowej Shudder, specjalizującej się w różnego rodzaju opowieściach z dreszczykiem. Film ma pojawić się na platformie już w czwartek 2 lipca. Chwilowo nie wiadomo czy trafi także oficjalnie do Polski. Biorąc jednak pod uwagę niszę horrorów w naszym kraju i różne inicjatywy przybliżające najciekawsze opowieści z dreszczykiem polskim widzom, teoretycznie istnieje na to szansa.

Czytaj także: Czy powstanie kolejny sequel "Terminatora"? Gwiazda serii skomentowała tę kwestię.