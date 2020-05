Film „Tenet” ma wejść do światowych kin już 17 lipca. Co ciekawe – data ta wciąż nie została zmieniona, a wytwórnia Warner Bros rzeczywiście przymierza się do wypuszczenia obrazu właśnie w tym terminie. Sam Christopher Nolan w wywiadach mówił zresztą, że dołoży wszelkich starań, aby udało się wprowadzić film do kin właśnie w tym momencie.

Niedawno wystosowano także informację, że stanie się tak, jeśli 80% kin na świecie będzie już ponownie otwartych. Pomysł jest taki, by to właśnie wielkie widowisko „Tenet” było jednym z pierwszych filmów, które otworzą kina na nowo.

„Tenet” – zobacz najnowszy zwiastun

W sieci zadebiutował nowy materiał, który zapowiada niezwykle wciągającą rozrywkę.

„Tenet” – obsada i ekipa

Za sterami filmu „Tenet” stoi Christopher Nolan. Reżyser trylogii o Mrocznym Rycerzu, czy nagrodzonej czterema Oscarami „Incepcji”, napisał także scenariusz do filmu. Tym razem na ekranie zobaczymy młode gwiazdy Hollywood: Roberta Pattinsona, Johna Davida Washingtona, Elizabeth Debicki, Clémence Poésy i Aarona Taylora-Johnsona. Na ekranie nie zabraknie też Michaela Caine’a, stałego współpracownika reżysera, występującego w większości jego filmów.

„Tenet” – kiedy premiera?

W chwili obecnej premiera filmu wciąż przygotowywana jest na 17 lipca 2020 roku.

Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się już w najbliższych tygodniach, gdy poznamy datę oficjalnego otwarcia tych placówek kulturalnych.

