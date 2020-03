"Tenet": nawet gwiazdor nowego dzieła Christophera Nolana nie pojęcia, o czym jest film

Filmy Christophera Nolana zawsze odbijają się szerokim echem w środowisku filmowym. Zawiła, zagadkowa fabuła to znak rozpoznawczy reżysera. "Incepcję", czy "Memento" odbiorcy niejednokrotnie rozkładali na czynniki pierwsze, by dokładniej zrozumieć meandry fabularne. Okazuje się, że najnowszy film Nolana - "Tenet" - stanowi zagwozdkę nawet dla aktorów. A przynajmniej jednego z nich.

"Tenet" - nawet Michael Caine nie ma pojęcia o czym jest nowy film Christophera Nolana

Fabuła filmu "Tenet" okryta jest ścisła tajemnicą. Na tyle ścisłą, że nawet Michael Caine (który wciela się w jednego z bohaterów) nie ma pojęcia, o czym właściwie jest produkcja. W jednym z ostatnich wywiadów wieloletni współpracownik reżysera wyznał:

" [Christopher Nolan - przyp. red.] jest tak tajemniczy, że nie pozwolił mi nawet przeczytać całego scenariusza. Jedyne co dostałem to jeden dzień pracy i strony związane z moją postacią. Zrobiłem swoje i nagrywałem wyłącznie z Johnem Davidem. Do tamtego czasu o niczym nie słyszałem. "

Cóż, Michael Caine wie przynajmniej, że występuje we wspólnych scenach z aktorem wcielającym się w głównego bohatera. To zawsze coś. Poza tym, jedyne co wie, to fakt, że fabuła filmu strzeżona jest ścisłą tajemnicą.

Co wiemy my? Głównym bohaterem filmu jest tajny agent, który za pomocą podróży w czasie musi zapobiec wybuchowi III Wojny Światowej. A przynajmniej tak nam się na obecną chwilę wydaje. Ma się również pojawić organizacja zwana The Afterlife. Nawet opublikowany w sieci enigmatyczny teaser oferuje więcej pytań, niż odpowiedzi.

"Tenet" ma być thrillerem, w którym obok Michaela Caine'a i Johna Davida Washingtona wystąpią Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia i Kenneth Branagh. Premiera zaplanowana jest na 17 lipca 2020 roku.

Zobacz też: Wszystkie filmy Christophera Nolana w Szczerym Zwiastunie od Screen Junkies