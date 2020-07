"Tenet": sierpniowa premiera odwołana. Co dalej z filmem Christophera Nolana?

W wyniku wzrostu zachorowań na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, włodarze studia Warner Bros. podjęli decyzję o ponownym przeorganizowaniu kalendarza premier. Zmiany dotknęły również najnowszy film Christophera Nolana. Jednak, w przeciwieństwie do innych tytułów, "Tenet" nie otrzymał nowej daty premiery. Studio zrezygnowało z globalnej premiery produkcji. Co to oznacza?

"Tenet" - sierpniowa premiera odwołana

Najnowszy plan zakładał, że "Tenet" zawita na ekranach kin 12 sierpnia 2020 roku. Dziś jednak wiemy już, że tak się nie stanie. Zarząd Warner Bros. podjął decyzję o rezygnacji z globalnej premiery filmu na rzecz powolnego wprowadzania go na rynek filmowy, poczynając od krajów, które najlepiej poradziły sobie z pandemią koronawirusa.

Amerykański rynek filmowy w zasadzie nie funkcjonuje, zatem mówi się, że studio zacznie od wybranych krajów Europy i Azji. Nowe, choćby przybliżone, daty premier nie zostały jeszcze ogłoszone. Nowych informacji powinniśmy spodziewać się w ciągu najbliższych dni. Krążą jednak uzasadnione pogłoski, jakoby "Tenet" zaczął podbijać ekrany już we wrześniu. Pomysł ten zdaje się potwierdzać przesunięcie premiery 3. części "Obecności", która miała ukazać się właśnie we wrześniu.

W ramach pocieszenia, studio poinformowało, że zmiany w kalendarzu nie obejmują dwóch bardzo wyczekiwanych premier. "Wonder Woman 1984" i "Diuna" mają zadebiutować bez zmian, kolejno 2 października i 18 grudnia 2020 roku.