"Tenet" znowu przesunięty! Kiedy nowy film Nolana pojawi się w kinach?

Kilka tygodni temu Warner Bros. poinformowało, że nadchodzący film "Tenet" od Christophera Nolana trafi do kin 31 lipca 2020 roku i będzie jednym ze zwiastunów swoistego powrotu świata do normalności.

Niestety, pandemia w USA nie ustępuje i chociaż reszta świata radzi sobie z koronawirusem zaskakująco nieźle, to bardzo burzliwa sytuacja w Stanach wpływa niekorzystnie na stan zdrowia nie tylko ich mieszkańców, ale także sytuacji gospodarczej.

Data premiery filmu Tenet Nolana znowu przeniesiona

Tak się składa, że amerykański rynek jest jednym z największych na świecie, a jako że Warner Bros. lubi zarabiać pieniądze, to obecna sytuacja społeczno-polityczno-zdrowotna bardzo martwi wytwórnię. Nikogo nie powinno to dziwić - w końcu szacowany budżet "Tenet" wynosił ponad 200 milionów dolarów (plus koszty marketingu), więc producentom bardzo zależy na tym, by inwestycja się chociaż zwróciła.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że Warner postanowił znów przenieść datę premiery filmu Nolana. Na szczęście ta nie jest wcale aż tak odległa - zamiast 31 lipca 2020 roku, film pojawi się w kinach 12 sierpnia, więc dwa tygodnie później.

Jeśli chodzi zaś o sam film "Tenet", to na temat samej fabuły nie wiemy zbyt wiele. Nawet obsada produkcji nie potrafiła za bardzo wytłumaczyć o czym opowiada nowe dzieło Christophera Nolana. Wiemy za to, że w obsadzie znajdziemy Johna Davida Washingtona, Roberta Pattinsona, Kennetha Branagha, Michaela Caine'a, czy Elizabeth Debicki. Film pojawi się w kinach 12 sierpnia 2020 roku.