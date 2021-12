Teraz możecie odwiedzić posiadłość Kevina z "Kevina samego w domu". Ile taka przyjemność kosztuje?

Dom Kevina jest teraz dostępny na Airbnb

Airbnb oferuje ekskluzywną możliwość wynajęcia domu McCallisterów w Winnetka, w stanie Illinois. Co ciekawe, gospodarzem podczas pobytu będzie filmowy Buzz McCallister, czyli starszy brat Kevina.

Jak czytamy w opisie przygotowanym przez Devina D. Ratraya, który wcielił się w Buzza:

Chociaż jesteśmy starsi i mądrzejsi (mam nawet własną firmę ochroniarską), to nigdy nie będziemy za starzy na świąteczne zabawy. Więc kiedy my (tym razem wszyscy) jesteśmy na wakacjach, to zapraszam inną załogę do wypuszczenia swoich wewnętrznych 8-latków i zabawę w moim domu 12 grudnia 2021 roku.

Booking ruszy już 7 grudnia o godzinie 20 czasu polskiego. Nie ustalono jeszcze ceny, a goście niestety sami będą musieli się dostać do Winnetki. Jak czytamy dalej w ogłoszeniu:

Dla łakomczuchów przygotowano zapasy comfort food - wśród nich najlepsza pizza z Chicago oraz kolacja przy świecach z mac & cheese z mikrofalówki. A potem dla zmęczonych podróżników planowany jest specjalny pokaz "Home Sweet Home Alone" na Disney+.

Specjalna oferta Airbnb ma wspierać szpital dziecięcy La Rabida w Chicago, którego zadaniem jest:

Utrzymywanie i poprawa jakości życia każdego z pacjentów, którzy cierpią na skomplikowane choroby, choroby przewlekłe i niepełnosprawności.

Zwycięzca aukcji ma otrzymać "immersyjne doświadczenie" rodem z filmu "Kevin sam w domu". Natomiast potem będzie mógł wrócić do domu razem z ogrzewaczem, wiaderkiem farby, a także statuetką z brązu, którą uderzył dostawca pizzy Little Nero's. Miło.

Booking for the one night stay will open on Dec. 7 at 2 p.m. EST. No price has been set as of yet, and guests will be responsible for their own travel.

“After you’ve worked up an appetite, you can feast on all the comfort food your hearts desire, including plenty of Chicago’s finest pizza and a candlelit dinner of microwavable Kraft Macaroni & Cheese,” the listing states. “Then, when you’re ready to wind down, you can enjoy a viewing of the film franchise’s newest holiday adventure, Home Sweet Home Alone, on Disney+.

The Airbnb special will raise funds for Chicago’s La Rabida Children’s Hospital, which is “dedicated to maintaining and improving the quality of life for each of its patients with complex conditions, disabilities, and chronic illness.”

The winning bidder will get an immersive Home Alone experience, thrilling to the bed set comforter seen in the film, a paint bucket hung from the ceiling that Kevin used to take out the bandits, and the bronze statue that was hit by “Little Nero’s” pizza delivery car.

The home was last sold for $1.585 million in 2012.